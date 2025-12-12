Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии оппозиция раскритиковала рост военных расходов в проекте бюджета
22:22 12.12.2025
В Молдавии оппозиция раскритиковала рост военных расходов в проекте бюджета
Расходы на оборону в проекте бюджета Молдавии на 2026 год увеличены на 32% при минимальном росте социальных статей, заявил депутат парламента от оппозиционной... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T22:22:00+03:00
2025-12-12T22:22:00+03:00
в мире
молдавия
майя санду
нато
евросоюз
молдавия
в мире, молдавия, майя санду, нато, евросоюз
В мире, Молдавия, Майя Санду, НАТО, Евросоюз
В Молдавии оппозиция раскритиковала рост военных расходов в проекте бюджета

Старыш: Молдавия в проекте бюджета увеличила расходы на оборону на 32%

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 дек – РИА Новости. Расходы на оборону в проекте бюджета Молдавии на 2026 год увеличены на 32% при минимальном росте социальных статей, заявил депутат парламента от оппозиционной Партии коммунистов (ПКРМ) Константин Старыш.
Правительство Молдавии 4 декабря утвердило проект госбюджета на 2026 год, дефицит которого составит 20,9 миллиарда леев (1,23 миллиарда долларов - ред.). При этом премьер Александр Мунтяну заявил, что документ направлен на привлечение инвестиций, которые будут способствовать устойчивому экономическому росту. Парламент Молдавии в пятницу почти семь часов обсуждает проект госбюджета на 2026 год, предусматривающий дефицит более одного миллиарда долларов, следует из трансляции пленарного заседания на сайте законодательного собрания.
"Финансирование национальной обороны вырастет на 32% по сравнению с 2025 годом, тогда как образование получит прибавку лишь 10%, здравоохранение - 8%, социальная защита - 6%. Темпы роста расходов на оборону в три-четыре раза превышают рост затрат на самые чувствительные для людей сферы. Приоритеты обозначены чётко: пушки вместо масла. Расходы на оборону составят около 470 миллионов леев (27,8 миллиона долларов - ред.)", - заявил Старыш.
Депутат также подверг критике запланированные закупки вооружений, длинноствольных гаубиц, систем ПВО и радиолокационных комплексов.
"Мы окружены союзниками по НАТО и ЕС, а также братской Румынией. Куда нацелены эти гаубицы? Есть ли реальная внешняя угроза?" - задался вопросом парламентарий.
Представитель ПКРМ отметил, "что истребитель МиГ-29 пересекает территорию Молдавии с востока на запад за несколько секунд, а гиперзвуковая ракета - за доли минуты, что делает ставку на ПВО неэффективной и потенциально опасной для соседей".
Ранее глава минобороны Молдавии Анатолий Носатый сообщил, что власти страны планируют приобрести две системы для обнаружения и уничтожения беспилотников. Власти страны заявляют, что в дополнение к существующему французскому радару им нужны еще пять систем ПВО. В 2025 году минобороны Молдавии получит бюджет в размере почти 2 миллиарда леев (около 108 миллионов долларов), аналогичный бюджету 2024 года.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
В миреМолдавияМайя СандуНАТОЕвросоюз
 
 
