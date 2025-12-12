Молдавская оппозиция предложила создать движение в защиту нейтралитета

КИШИНЕВ, 12 дек - РИА Новости. Оппозиционная молдавская Партия социалистов выступила с инициативой создать национальное движение за защиту постоянного нейтралитета Молдавии, сообщила в пятницу пресс-служба полситсилы.
"Партия социалистов Республики Молдова приложит все усилия, чтобы нейтралитет Молдавии был незыблем. Мы будем защищать его в парламенте, в международных структурах, в общественном диалоге и на всех политических уровнях. Мы обращаемся ко всем политическим силам, общественным организациям, экспертным сообществам и гражданам, которые разделяют необходимость сохранения нейтралитета: объединимся в широком национальном движении за защиту постоянного нейтралитета Республики Молдова", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
"Сегодня мы слышим призывы от правящей власти отказаться от нейтралитета. Мы считаем эти заявления безответственными, антинародными и антиконституционными. Отказ от нейтралитета втянет Молдавию в чужие войны, превратит нашу страну в полигон геополитического соперничества, поставит под угрозу безопасность каждого гражданина", - отмечает ПСРМ.
В 2023 году президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступают различные оппозиционные силы.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.