14:53 12.12.2025 (обновлено: 15:26 12.12.2025)
Главком ВМФ Моисеев стал адмиралом флота
Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев стал адмиралом флота, следует из данных на сайте Минобороны России. РИА Новости, 12.12.2025
россия, безопасность, вмф рф, александр моисеев (вмф)
Россия, Безопасность, ВМФ РФ, Александр Моисеев (ВМФ)
© Фото : Минобороны РФГлавнокомандующий Военно-Морским Флотом, адмирал флота Александр Моисеев
Главнокомандующий Военно-Морским Флотом, адмирал флота Александр Моисеев
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев стал адмиралом флота, следует из данных на сайте Минобороны России.
"Моисеев Александр Алексеевич. Главнокомандующий Военно-морским флотом, адмирал флота", - говорится в разделе на сайте МО РФ с информацией о главкомах видами российских вооруженных сил.
Также представлена фотография Моисеева в форме с погонами адмирала флота.
Адмирал флота - высшее корабельное звание высшего офицерского состава ВМФ РФ, оно соответствует войсковому званию "генерал армии". До Моисеева звания адмирал флота последний раз был удостоен главком ВМФ РФ Владимир Масорин в 2006 году.
 
Россия Безопасность ВМФ РФ Александр Моисеев (ВМФ)
 
 
