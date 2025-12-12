https://ria.ru/20251212/moiseev-2061666784.html
Главком ВМФ Моисеев стал адмиралом флота
Главком ВМФ Моисеев стал адмиралом флота - РИА Новости, 12.12.2025
Главком ВМФ Моисеев стал адмиралом флота
Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев стал адмиралом флота, следует из данных на сайте Минобороны России. РИА Новости, 12.12.2025
россия
безопасность
вмф рф
александр моисеев (вмф)
россия
Главком ВМФ Моисеев стал адмиралом флота
