11:22 12.12.2025
Мишустин поручил актуализировать стратегию развития отрасли связи
Мишустин поручил актуализировать стратегию развития отрасли связи
Стратегия развития отрасли связи РФ до 2035 года будет актуализирована с учетом изменения внешних и внутренних экономических условий, такое поручение дал... РИА Новости, 12.12.2025
экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Стратегия развития отрасли связи РФ до 2035 года будет актуализирована с учетом изменения внешних и внутренних экономических условий, такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам форума "Цифровые решения".
"Стратегия развития отрасли связи на период до 2035 года будет актуализирована с учетом изменения внешний и внутренних экономических условий", - сообщили в пресс-службе кабмина.
Так, Минцифры, Минэкономразвития, Минпромторг России, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Федеральная служба безопасности (ФСБ) и ряд других ведомств до 25 марта подготовят предложения по актуализации стратегии отрасли связи до 2035 года.
Форум информационных технологий "Цифровые решения" проводился впервые 12-15 ноября. Он объединил экспертов, лидеров IT-отрасли, предпринимателей, представителей государственных структур. На форуме обсуждались вопросы достижения технологического лидерства России и реализации национального проекта "Экономика данных", а также ключевые направления, определяющие дальнейшее развитие IT-отрасли.
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
