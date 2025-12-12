Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поручил разработать "дорожную карту" экспорта российских товаров - РИА Новости, 12.12.2025
10:04 12.12.2025
Мишустин поручил разработать "дорожную карту" экспорта российских товаров
Мишустин поручил разработать "дорожную карту" экспорта российских товаров - РИА Новости, 12.12.2025
Мишустин поручил разработать "дорожную карту" экспорта российских товаров
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил ответственным ведомствам до 31 марта разработать "дорожную карту" экспорта российских товаров и решений... РИА Новости, 12.12.2025
экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Мишустин поручил разработать "дорожную карту" экспорта российских товаров

Мишустин поручил разработать «дорожную карту» экспорта российских товаров

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил ответственным ведомствам до 31 марта разработать "дорожную карту" экспорта российских товаров и решений через цифровые платформы, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Несколько поручений посвящено развитию экспорта российских товаров и упрощению таможенных процедур при ввозе импортной продукции. В частности, ведомствам и организациям предстоит разработать "дорожную карту" реализации проекта по экспорту российских товаров и решений с использованием цифровых платформ", - говорится в релизе.
Это вошло в число поручений, которые дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам форума "Цифровые решения".
Выполнять это поручение будут Минмпромторг, Минэкономразвития, МИД, Минфин, Минтранс, Минцифры, ФТС, АНО "Цифровая экономика", АО "Российский экспортный центр". О результатах нужно доложить в правительство до 31 марта 2026 года.
Форум информационных технологий "Цифровые решения" проводился впервые 12-15 ноября. Он объединил экспертов, лидеров IT-отрасли, предпринимателей, представителей государственных структур. На форуме обсуждались вопросы достижения технологического лидерства России и реализации национального проекта "Экономика данных", а также ключевые направления, определяющие дальнейшее развитие IT-отрасли.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Мишустин заявил о росте промышленного экспорта
8 декабря, 17:12
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
