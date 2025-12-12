Мишустин поручил разработать защиту от продажи контрафакта на маркетплейсах

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил разработать мероприятия по защите от продажи контрафактной продукции через маркетплейсы, сообщили в пресс-службе кабмина.
"В документе в том числе должны быть отражены мероприятия по защите от продажи контрафактной продукции. Речь идет о создании на базе маркетплейсов верифицированной цепочки поставок с применением технологий отслеживания происхождения товаров для гарантии их подлинности", - сообщили в пресс-службе. Поручение дал Мишустин по итогам форума "Цифровые решения".
Форум информационных технологий "Цифровые решения" проводился впервые 12-15 ноября. Он объединил экспертов, лидеров IT-отрасли, предпринимателей, представителей государственных структур. На форуме обсуждались вопросы достижения технологического лидерства России и реализации национального проекта "Экономика данных", а также ключевые направления, определяющие дальнейшее развитие IT-отрасли.