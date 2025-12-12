Рейтинг@Mail.ru
10:02 12.12.2025 (обновлено: 10:06 12.12.2025)
Мишустин поручил разработать защиту от продажи контрафакта на маркетплейсах
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил разработать мероприятия по защите от продажи контрафактной продукции через маркетплейсы, сообщили в пресс-службе кабмина.
"В документе в том числе должны быть отражены мероприятия по защите от продажи контрафактной продукции. Речь идет о создании на базе маркетплейсов верифицированной цепочки поставок с применением технологий отслеживания происхождения товаров для гарантии их подлинности", - сообщили в пресс-службе. Поручение дал Мишустин по итогам форума "Цифровые решения".
Форум информационных технологий "Цифровые решения" проводился впервые 12-15 ноября. Он объединил экспертов, лидеров IT-отрасли, предпринимателей, представителей государственных структур. На форуме обсуждались вопросы достижения технологического лидерства России и реализации национального проекта "Экономика данных", а также ключевые направления, определяющие дальнейшее развитие IT-отрасли.
Мишустин поручил разработать "дорожную карту" экспорта российских товаров
