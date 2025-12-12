Часть пенсионеров досрочно получат пенсию за январь

АБАКАН, 12 дек — РИА Новости. Некоторые пенсионеры получат январскую пенсию в конце декабря, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

"Часть пенсионеров, для которых срок выплаты приходится на первые 12 дней января, получат пенсию досрочно 1 в конце декабря", — сказал он.

По словам министра, это касается значительного числа пенсионеров — тех, кто получает выплаты на банковскую карту. Им деньги переведут досрочно за все 12 дней новогодних каникул.

С января страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,6 процента — в среднем они увеличатся почти на две тысячи рублей, до 27,7 тысячи. По данным Соцфонда, прибавку получат более 38 миллионов человек.