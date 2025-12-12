https://ria.ru/20251212/minoborony-2061592331.html
СБУ моделировала взрыв "грязной бомбы", рассказали в Минобороны
СБУ моделировала взрыв "грязной бомбы", рассказали в Минобороны - РИА Новости, 12.12.2025
СБУ моделировала взрыв "грязной бомбы", рассказали в Минобороны
РИА Новости. СБУ МОДЕЛИРОВАЛА ВЗРЫВ В МНОГОЛЮДНОМ МЕСТЕ "ГРЯЗНОЙ БОМБЫ" НА ОСНОВЕ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ - МО РФ РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T10:12:00+03:00
2025-12-12T10:12:00+03:00
2025-12-12T10:13:00+03:00
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_177:0:1246:802_1920x0_80_0_0_849b150b5ef6195d4aa71b24b88aeef4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
СБУ моделировала взрыв "грязной бомбы", рассказали в Минобороны
Минобороны: СБУ моделировала взрыв грязной бомбы в многолюдном месте