Сооснователь Oracle за день потерял 25 миллиардов долларов

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Сооснователь Oracle Ларри Эллисон за сутки обеднел почти на 25 миллиардов долларов из-за обвала акций корпорации, следует из рейтинга богатейших людей планеты Bloomberg Billionaires Index.
Накануне бумаги Oracle потеряли почти 11 процентов, опустившись до 198,85 доллара за штуку. На сегодняшних предторгах падение продолжилось — до 197,1 доллара.
Причиной стал финансовый отчет, который представила компания. Инвесторов разочаровало то, что выручка за последний квартал финансового года оказалась ниже ожиданий, в том числе у подразделения облачных технологий.
Таким образом, состояние Эллисона сократилось до 258 миллиардов долларов и он уступил второе место в списке самых богатых людей мира сооснователю Google Ларри Пейджу, у которого на сегодняшний день 268 миллиардов. Первую строчку по-прежнему занимает основатель Tesla Илон Маск, чье состояние оценивается в 462 миллиарда.
