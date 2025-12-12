Рейтинг@Mail.ru
17:20 12.12.2025 (обновлено: 17:21 12.12.2025)
Сооснователь Oracle за день потерял 25 миллиардов долларов
oracle corporation, экономика, сша
Oracle Corporation, Экономика, США
Сооснователь Oracle за день потерял 25 миллиардов долларов

Сооснователь Oracle Ларри Эллисон за день потерял почти 25 миллиардов долларов

© Фото : Oracle Corporate CommunicationsГендиректор Oracle Ларри Эллисон
Гендиректор Oracle Ларри Эллисон - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : Oracle Corporate Communications
Гендиректор Oracle Ларри Эллисон. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Сооснователь Oracle Ларри Эллисон за сутки обеднел почти на 25 миллиардов долларов из-за обвала акций корпорации, следует из рейтинга богатейших людей планеты Bloomberg Billionaires Index.
Накануне бумаги Oracle потеряли почти 11 процентов, опустившись до 198,85 доллара за штуку. На сегодняшних предторгах падение продолжилось — до 197,1 доллара.
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Названа сумма, которую заработали российские миллиардеры с начала года
1 декабря, 10:58
Причиной стал финансовый отчет, который представила компания. Инвесторов разочаровало то, что выручка за последний квартал финансового года оказалась ниже ожиданий, в том числе у подразделения облачных технологий.
Таким образом, состояние Эллисона сократилось до 258 миллиардов долларов и он уступил второе место в списке самых богатых людей мира сооснователю Google Ларри Пейджу, у которого на сегодняшний день 268 миллиардов. Первую строчку по-прежнему занимает основатель Tesla Илон Маск, чье состояние оценивается в 462 миллиарда.
Компания Oracle основана в 1977 году, штаб-квартира располагается в Остине (Техас). Это один из крупнейших производителей программного обеспечения в мире.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Илон Маск установил исторический рекорд по размеру состояния
2 октября, 00:09
 
