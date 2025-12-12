МИД России призвал к политическому урегулированию кризиса в ДРК

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россия призывает вовлеченные в кризисную ситуацию в восточных провинциях Демократической Республики Конго (ДРК) стороны вернуться к политическому урегулированию, Москва поддерживает усилия африканского сообщества по поиску путей разблокировки кризиса, сообщили в МИД РФ.
"Россия призывает вовлеченные в кризисную ситуацию стороны вернуться к политическому урегулированию в соответствии с взятыми ранее на себя обязательствами в рамках существующих переговорных площадок", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.
В дипведомстве уточнили, что в Москве с серьезной обеспокоенностью воспринимают информацию об очередной эскалации в восточных провинциях ДРК.
"Москва поддерживает усилия африканского сообщества по поиску путей разблокирования кризиса на востоке ДРК на основе принципа "африканским проблемам – африканские решения", - заключили в МИД.
М23 - повстанческое движение, созданное конголезскими тутси в 2012 году. Во второй половине января 2025 года "Движение 23 марта" развернуло масштабное наступление, что привело к резкой эскалации конфликта в восточных провинциях ДРК. В январе-феврале повстанцы захватили Гому и Букаву, административные центры провинций Северное и Южное Киву на востоке государства. В марте-июле активизация конфликта привела к массовому перемещению населения и усугублению ситуации в сфере продовольственной безопасности.
В августе, несмотря на заключенное 29 июля соглашение о прекращении огня, столкновения продолжились. Представители правительства и повстанцев 15 ноября подписали в Катаре рамочное соглашение о мире, предполагающее утверждение восьми протоколов, включая временную реорганизацию силовых структур и избавление от иностранных боевиков. По сообщениям конголезских СМИ, столкновения между вооружёнными силами ДРК и боевиками М23 продолжаются, в среду мятежники вошли в крупный город Увира в конголезской провинции Южное Киву.
Для урегулирования конфликта на востоке ДРК главы МИД Руанды и ДРК Оливье Ндухунгирехе и Тереза Вагнер 27 июня подписали в Вашингтоне мирное соглашение. В рамках соглашения Руанда обязалась вывести войска из восточных провинций ДРК в течение 90 дней, прекратить поддержку "Движения 23 марта" и других групп и способствовать их разоружению. В свою очередь ДРК в те же сроки должна была разоружить группировку Демократические силы освобождения Руанды (ДСОР). В Вашингтоне 4 декабря прошла церемония подписания мирного соглашения президентами двух стран.
