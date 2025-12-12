МИД России призвал к политическому урегулированию кризиса в ДРК

"Россия призывает вовлеченные в кризисную ситуацию стороны вернуться к политическому урегулированию в соответствии с взятыми ранее на себя обязательствами в рамках существующих переговорных площадок", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

М23 - повстанческое движение, созданное конголезскими тутси в 2012 году. Во второй половине января 2025 года "Движение 23 марта" развернуло масштабное наступление, что привело к резкой эскалации конфликта в восточных провинциях ДРК. В январе-феврале повстанцы захватили Гому и Букаву, административные центры провинций Северное и Южное Киву на востоке государства. В марте-июле активизация конфликта привела к массовому перемещению населения и усугублению ситуации в сфере продовольственной безопасности.