Рейтинг@Mail.ru
МИД России призвал к политическому урегулированию кризиса в ДРК - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 12.12.2025 (обновлено: 18:26 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/mid-2061730238.html
МИД России призвал к политическому урегулированию кризиса в ДРК
МИД России призвал к политическому урегулированию кризиса в ДРК - РИА Новости, 12.12.2025
МИД России призвал к политическому урегулированию кризиса в ДРК
Россия призывает вовлеченные в кризисную ситуацию в восточных провинциях Демократической Республики Конго (ДРК) стороны вернуться к политическому... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T17:54:00+03:00
2025-12-12T18:26:00+03:00
в мире
москва
россия
руанда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20251205/mid-2060184220.html
https://ria.ru/20251210/chp-2061174529.html
москва
россия
руанда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, россия, руанда
В мире, Москва, Россия, Руанда
МИД России призвал к политическому урегулированию кризиса в ДРК

МИД России призвал вернуться к политическому урегулированию кризиса в ДРК

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россия призывает вовлеченные в кризисную ситуацию в восточных провинциях Демократической Республики Конго (ДРК) стороны вернуться к политическому урегулированию, Москва поддерживает усилия африканского сообщества по поиску путей разблокировки кризиса, сообщили в МИД РФ.
"Россия призывает вовлеченные в кризисную ситуацию стороны вернуться к политическому урегулированию в соответствии с взятыми ранее на себя обязательствами в рамках существующих переговорных площадок", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
МИД прокомментировал подписание соглашения о мире между ДРК и Руандой
5 декабря, 18:23
В дипведомстве уточнили, что в Москве с серьезной обеспокоенностью воспринимают информацию об очередной эскалации в восточных провинциях ДРК.
"Москва поддерживает усилия африканского сообщества по поиску путей разблокирования кризиса на востоке ДРК на основе принципа "африканским проблемам – африканские решения", - заключили в МИД.
М23 - повстанческое движение, созданное конголезскими тутси в 2012 году. Во второй половине января 2025 года "Движение 23 марта" развернуло масштабное наступление, что привело к резкой эскалации конфликта в восточных провинциях ДРК. В январе-феврале повстанцы захватили Гому и Букаву, административные центры провинций Северное и Южное Киву на востоке государства. В марте-июле активизация конфликта привела к массовому перемещению населения и усугублению ситуации в сфере продовольственной безопасности.
В августе, несмотря на заключенное 29 июля соглашение о прекращении огня, столкновения продолжились. Представители правительства и повстанцев 15 ноября подписали в Катаре рамочное соглашение о мире, предполагающее утверждение восьми протоколов, включая временную реорганизацию силовых структур и избавление от иностранных боевиков. По сообщениям конголезских СМИ, столкновения между вооружёнными силами ДРК и боевиками М23 продолжаются, в среду мятежники вошли в крупный город Увира в конголезской провинции Южное Киву.
Для урегулирования конфликта на востоке ДРК главы МИД Руанды и ДРК Оливье Ндухунгирехе и Тереза Вагнер 27 июня подписали в Вашингтоне мирное соглашение. В рамках соглашения Руанда обязалась вывести войска из восточных провинций ДРК в течение 90 дней, прекратить поддержку "Движения 23 марта" и других групп и способствовать их разоружению. В свою очередь ДРК в те же сроки должна была разоружить группировку Демократические силы освобождения Руанды (ДСОР). В Вашингтоне 4 декабря прошла церемония подписания мирного соглашения президентами двух стран.
Повстанцы М23 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Боевики без боя заняли портовый город Увира в ДРК
10 декабря, 16:56
 
В миреМоскваРоссияРуанда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала