15:09 12.12.2025
Посла России вызвали в МИД ФРГ из-за обвинений в кибератаках
Посол России вызван в МИД ФРГ в связи с обвинениями в адрес России в якобы "гибридных атаках", заявил официальный представитель министерства иностранных дел ФРГ РИА Новости, 12.12.2025
в мире
россия
германия
москва
дмитрий песков
в мире, россия, германия, москва, дмитрий песков
В мире, Россия, Германия, Москва, Дмитрий Песков
Флаг Германии
Флаг Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 12 дек - РИА Новости. Посол России вызван в МИД ФРГ в связи с обвинениями в адрес России в якобы "гибридных атаках", заявил официальный представитель министерства иностранных дел ФРГ Мартин Гизе, не предъявив доказательств.
Как утверждает Гизе, ФРГ давно наблюдает якобы "значительное увеличение угрожающей гибридной активности со стороны России", бездоказательно обвинив РФ в якобы "кампаниях по дезинформации, шпионажа и кибератак" и "попыток диверсий".
РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран.
"Основываясь на всестороннем анализе немецких разведывательных служб, мы можем четко определить почерк и доказать ответственность Москвы...", - заявил Гизе во время брифинга кабмина в пятницу, при этом доказательств никаких предоставить не спешит.
"Поэтому сегодня утром мы вызвали посла России в министерство иностранных дел и дали понять, что мы очень внимательно следим за действиями России и примем меры против них", - заявил Гизе.
По его утверждению, немецкая разведка считает, что за кибератакой на авиационную безопасность Германии в августе 2024 стоят хакеры, якобы связанные с российскими спецслужбами. Однако вновь никаких доказательств не предоставил.
Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что Запад во всем винит Россию, это общий тренд.
