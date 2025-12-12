https://ria.ru/20251212/mid-2061629350.html
В МИД Венгрии обвинили генсека НАТО в подрыве мирных переговоров по Украине
В МИД Венгрии обвинили генсека НАТО в подрыве мирных переговоров по Украине - РИА Новости, 12.12.2025
В МИД Венгрии обвинили генсека НАТО в подрыве мирных переговоров по Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте разжигает напряженность и подрывает мирные переговоры по Украине, Венгрия как член альянса отвергает его заявления о... РИА Новости, 12.12.2025
В МИД Венгрии обвинили генсека НАТО в подрыве мирных переговоров по Украине
Сийярто: генсек НАТО Рютте подрывает мирные переговоры по Украине
БУДАПЕШТ, 12 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте разжигает напряженность и подрывает мирные переговоры по Украине, Венгрия как член альянса отвергает его заявления о необходимости готовиться к войне с Россией, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в четверг призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Он также призвал страны-члены блока перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс является "следующей целью" России.
"Генеральный секретарь НАТО никогда раньше не говорил таких диких вещей, но его выступление - явный признак того, что все в Брюсселе выстроились против мирных усилий (президента США) Дональда Трампа. Этим заявлением генеральный секретарь НАТО фактически ударил с тыла по мирным переговорам", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, если "у кого-то еще оставались сомнения в том, что все в Брюсселе действительно сошли с ума, то после вчерашнего выступления генерального секретаря НАТО в Берлине они окончательно в этом убедились".
"Мы, венгры, как члены НАТО, отвергаем слова генерального секретаря! Безопасность европейских стран гарантируется не Украиной, а самим НАТО! Такие провокационные заявления безответственны и опасны! Мы призываем Марка Рютте прекратить разжигать военную напряженность!", - подчеркнул Сийярто.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.