В МИД Венгрии обвинили генсека НАТО в подрыве мирных переговоров по Украине

БУДАПЕШТ, 12 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте разжигает напряженность и подрывает мирные переговоры по Украине, Венгрия как член альянса отвергает его заявления о необходимости готовиться к войне с Россией, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в четверг призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Он также призвал страны-члены блока перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс является "следующей целью" России.

"Генеральный секретарь НАТО никогда раньше не говорил таких диких вещей, но его выступление - явный признак того, что все в Брюсселе выстроились против мирных усилий (президента США) Дональда Трампа. Этим заявлением генеральный секретарь НАТО фактически ударил с тыла по мирным переговорам", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

По его словам, если "у кого-то еще оставались сомнения в том, что все в Брюсселе действительно сошли с ума, то после вчерашнего выступления генерального секретаря НАТО в Берлине они окончательно в этом убедились".

"Мы, венгры, как члены НАТО, отвергаем слова генерального секретаря! Безопасность европейских стран гарантируется не Украиной, а самим НАТО! Такие провокационные заявления безответственны и опасны! Мы призываем Марка Рютте прекратить разжигать военную напряженность!", - подчеркнул Сийярто.