Рейтинг@Mail.ru
В ГД назвали цинизмом слова Мерца о плане по урегулированию на Украине - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:59 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/merts-2061570459.html
В ГД назвали цинизмом слова Мерца о плане по урегулированию на Украине
В ГД назвали цинизмом слова Мерца о плане по урегулированию на Украине - РИА Новости, 12.12.2025
В ГД назвали цинизмом слова Мерца о плане по урегулированию на Украине
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал цинизмом заявление канцлера Германии... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T07:59:00+03:00
2025-12-12T07:59:00+03:00
украина
германия
франция
фридрих мерц
михаил шеремет
дональд трамп
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093847_0:13:3070:1740_1920x0_80_0_0_061cb3b0937d9cffe695c374774ab557.jpg
https://ria.ru/20251209/gosduma-2060871123.html
https://ria.ru/20251208/zelenskiy-2060494479.html
украина
германия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093847_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_7e1200d98ccdf41c310717aa675d8025.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, германия, франция, фридрих мерц, михаил шеремет, дональд трамп, госдума рф
Украина, Германия, Франция, Фридрих Мерц, Михаил Шеремет, Дональд Трамп, Госдума РФ
В ГД назвали цинизмом слова Мерца о плане по урегулированию на Украине

Шеремет назвал цинизмом слова Мерца о плане по урегулированию на Украине

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал цинизмом заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о разработанном плане по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее Мерц заявил, что президенту США Дональду Трампу от лица лидеров Британии, Франции и Германии передано новое предложение по Украине в области территориальных уступок.
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Госдуме прокомментировали возможные выборы на Украине
9 декабря, 16:36
"Заявления канцлера Мерца насквозь пропитаны цинизмом. У Германии неоднократно была возможность сесть за круглый стол и положить конец украинскому конфликту, развязанному по вине киевского режима", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, власти Германии лишь имитируют деятельность по поиску мира для Украины, на практике же они спонсируют киевский режим, чтобы продолжать кровопролитие.
"С такими посредниками и координаторами как Британия, Франция и Германия Украине и враги не нужны", - подчеркнул депутат.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Госдуме назвали реакцию Зеленского на мирный план США бестолковой
8 декабря, 09:14
 
УкраинаГерманияФранцияФридрих МерцМихаил ШереметДональд ТрампГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала