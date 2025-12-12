Рейтинг@Mail.ru
"Опасные маневры". Новое заявление Мерца вызвало изумление на Западе - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:35 12.12.2025 (обновлено: 08:36 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/mema-2061572943.html
"Опасные маневры". Новое заявление Мерца вызвало изумление на Западе
"Опасные маневры". Новое заявление Мерца вызвало изумление на Западе - РИА Новости, 12.12.2025
"Опасные маневры". Новое заявление Мерца вызвало изумление на Западе
Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца об американских ракетах поразило члена финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мему. Об... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T08:35:00+03:00
2025-12-12T08:36:00+03:00
в мире
германия
европа
россия
фридрих мерц
евросоюз
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093847_0:13:3070:1740_1920x0_80_0_0_061cb3b0937d9cffe695c374774ab557.jpg
https://ria.ru/20251210/putin-2060953475.html
https://ria.ru/20251201/leopard-2058368845.html
германия
европа
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093847_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_7e1200d98ccdf41c310717aa675d8025.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, европа, россия, фридрих мерц, евросоюз, сша
В мире, Германия, Европа, Россия, Фридрих Мерц, Евросоюз, США
"Опасные маневры". Новое заявление Мерца вызвало изумление на Западе

Мема: желание Мерца разместить ракеты США в ФРГ грозит конфликтом с Россией

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца об американских ракетах поразило члена финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мему. Об этом он написал в соцсети X.

"Мерц должен сосредоточиться на восстановлении экономики Германии, а не играть в военные игры, рискуя жизнями европейцев. Россия не представляет угрозы для Европы, но если Европа продолжит перевооружаться и совершать такие опасные маневры, риски эскалации будут полностью зависеть от европейцев", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Решающий отсчет пошел: Путин назвал точную дату, когда изменится все
10 декабря, 08:00
Мема добавил, что ни один серьезный политик не может согласиться с таким решением лидеров ЕС. Нельзя превращать регион в поле битвы по желанию лидеров, страдающих галлюцинациями, отметил он.

Накануне Мерц заявил, что рассчитывает, что США начнут размещать дальнобойное оружие на территории ФРГ в 2026 году.

Президент Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если она начнет, то Москва готова к этому прямо сейчас.
Leopard 2A8 - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Сгорит или увязнет". Почему новый немецкий танк не подходит для войны
1 декабря, 08:00
 
В миреГерманияЕвропаРоссияФридрих МерцЕвросоюзСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала