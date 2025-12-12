МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца об американских ракетах поразило члена финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мему. Об этом он написал в соцсети X.
"Мерц должен сосредоточиться на восстановлении экономики Германии, а не играть в военные игры, рискуя жизнями европейцев. Россия не представляет угрозы для Европы, но если Европа продолжит перевооружаться и совершать такие опасные маневры, риски эскалации будут полностью зависеть от европейцев", — говорится в публикации.
"Мерц должен сосредоточиться на восстановлении экономики Германии, а не играть в военные игры, рискуя жизнями европейцев. Россия не представляет угрозы для Европы, но если Европа продолжит перевооружаться и совершать такие опасные маневры, риски эскалации будут полностью зависеть от европейцев", — говорится в публикации.
Решающий отсчет пошел: Путин назвал точную дату, когда изменится все
10 декабря, 08:00
Мема добавил, что ни один серьезный политик не может согласиться с таким решением лидеров ЕС. Нельзя превращать регион в поле битвы по желанию лидеров, страдающих галлюцинациями, отметил он.
Накануне Мерц заявил, что рассчитывает, что США начнут размещать дальнобойное оружие на территории ФРГ в 2026 году.
Президент Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если она начнет, то Москва готова к этому прямо сейчас.
Накануне Мерц заявил, что рассчитывает, что США начнут размещать дальнобойное оружие на территории ФРГ в 2026 году.
Президент Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если она начнет, то Москва готова к этому прямо сейчас.