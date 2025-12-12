Рейтинг@Mail.ru
Все билеты на два концерта Валерия Меладзе в Ташкенте проданы
16:43 12.12.2025
Все билеты на два концерта Валерия Меладзе в Ташкенте проданы
Все билеты на два концерта Валерия Меладзе в Ташкенте проданы - РИА Новости, 12.12.2025
Все билеты на два концерта Валерия Меладзе в Ташкенте проданы
Все билеты на два концерта певца Валерия Меладзе в Ташкенте, запланированных на 13 и 14 декабря, проданы, сообщает онлайн-сервис по реализации билетов... РИА Новости, 12.12.2025
ташкент, валерий меладзе
Шоубиз, Ташкент, Валерий Меладзе
Все билеты на два концерта Валерия Меладзе в Ташкенте проданы

Все билеты на концерты Валерия Меладзе в Ташкенте проданы

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПевец Валерий Меладзе
Певец Валерий Меладзе. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 12 дек - РИА Новости. Все билеты на два концерта певца Валерия Меладзе в Ташкенте, запланированных на 13 и 14 декабря, проданы, сообщает онлайн-сервис по реализации билетов iticket.uz.
Два концерта Меладзе в рамках его юбилейного тура к 60-летию исполнителя состоится 13 и 14 декабря на одной из главных концертных площадок Ташкента - во Дворце "Дружба народов", который вмещает около 5 тысяч зрителей.
На сайте сервиса указано, что на концерты 13-14 декабря "все билеты проданы". Их стоимость составила от 1,8 миллиона сумов до 2,85 миллиона сумов (от 150 до 210 долларов).
"Билеты были распроданы уже за три недели до концертов. Ожидается наплыв почитателей Меладзе из России", - сообщил РИА Новости представитель ресурса об анонсах культурно-развлекательных мероприятий в Ташкенте afisha.uz.
