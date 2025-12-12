https://ria.ru/20251212/meladze-2061707289.html
Все билеты на два концерта Валерия Меладзе в Ташкенте проданы
Все билеты на два концерта Валерия Меладзе в Ташкенте проданы - РИА Новости, 12.12.2025
Все билеты на два концерта Валерия Меладзе в Ташкенте проданы
Все билеты на два концерта певца Валерия Меладзе в Ташкенте, запланированных на 13 и 14 декабря, проданы, сообщает онлайн-сервис по реализации билетов...
ташкент
Все билеты на два концерта Валерия Меладзе в Ташкенте проданы
