Минкультуры Киргизии не обладает информацией о запрете концерта Меладзе
15:50 12.12.2025
Минкультуры Киргизии не обладает информацией о запрете концерта Меладзе
киргизия, валерий меладзе
Шоубиз, Киргизия, Валерий Меладзе
Минкультуры Киргизии не обладает информацией о запрете концерта Меладзе

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПевец Валерий Меладзе
Певец Валерий Меладзе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Певец Валерий Меладзе. Архивное фото
БИШКЕК, 12 дек – РИА Новости. Минкультуры Киргизии не обладает информацией о запрете в республике концерта исполнителя Валерия Меладзе, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики страны.
Ранее некоторые СМИ писали, что Меладзе запретили выступление в Киргизии в рамках его турне в честь 60-летия.
"Мы такой информацией не владеем, никакой информации о запрете не поступало", - сказал представитель пресс-службы.
Певец Эмин Агаларов - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Концерт певца Эмина под Калининградом перенесли на год
3 июля, 15:27
 
Шоубиз
 
 
