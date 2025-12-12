https://ria.ru/20251212/medvedev-2061683438.html
Конституция формирует основу для развития страны, заявил Медведев
Конституция формирует основу для развития страны, заявил Медведев - РИА Новости, 12.12.2025
Конституция формирует основу для развития страны, заявил Медведев
День Конституции очень важен для России, этот закон формирует основу для развития страны и скрепляет общество, заявил председатель партии "Единая Россия"... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T15:46:00+03:00
2025-12-12T15:46:00+03:00
2025-12-12T15:46:00+03:00
общество
россия
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
https://ria.ru/20251211/putin-2061353868.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий медведев, единая россия
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Конституция формирует основу для развития страны, заявил Медведев
Медведев: Конституция формирует основу для развития страны и скрепляет общество