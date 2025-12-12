Рейтинг@Mail.ru
15:45 12.12.2025 (обновлено: 16:07 12.12.2025)
Число участников СВО среди кандидатов от ЕР будет расти, заявил Медведев
Число участников СВО среди кандидатов от ЕР будет расти, заявил Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на заседании Генерального Совета партии в Москве
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на заседании Генерального Совета партии в Москве
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Число участников специальной военной операции среди кандидатов от "Единой России" на выборах будет расти, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.
"Важно, что среди нас 890, на соответствующих позициях, ветеранов спецоперации. Наши герои, участники СВО, защитники Отечества теперь видят то, чем занимается "Единая Россия" непосредственно, участвуют в этой работе. Поэтому число участников специальной военной операции среди кандидатов от партии будет расти", - сказал Медведев на заседании генсовета ЕР в пятницу.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Медведев оценил сроки окончания СВО
17 ноября, 17:19
 
