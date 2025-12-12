Рейтинг@Mail.ru
Мбаппе вошел в тройку самых дорогих футболистов мира - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Футбол
 
16:29 12.12.2025
Мбаппе вошел в тройку самых дорогих футболистов мира
Мбаппе вошел в тройку самых дорогих футболистов мира
Французский нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе вошел в тройку самых дорогих футболистов мира, согласно обновленным данным Transfermarkt. РИА Новости Спорт, 12.12.2025
спорт, английская премьер-лига (апл), килиан мбаппе, эрлинг холанд, ламин ямаль, реал мадрид, манчестер сити, барселона
Футбол, Спорт, Английская премьер-лига (АПЛ), Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Ламин Ямаль, Реал Мадрид, Манчестер Сити, Барселона
Мбаппе вошел в тройку самых дорогих футболистов мира

Мбаппе вошел в тройку самых дорогих футболистов, увеличив стоимость до €200 млн

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Французский нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе вошел в тройку самых дорогих футболистов мира, согласно обновленным данным Transfermarkt.
Редакция портала провела обновление стоимости футболистов испанского чемпионата и увеличила трансферную цену 26-летнего форварда со 180 до 200 миллионов евро. В текущем сезоне он сыграл в 24 матчах за клуб и забил 26 голов.
Матвей Кисляк - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Назван самый дорогой футболист РПЛ
24 ноября, 12:27
Мбаппе сравнялся по трансферной стоимости с норвежским нападающим английского "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом и испанским вингером "Барселоны" Ламином Ямалем. Все три футболиста сейчас оцениваются в 200 миллионов евро и являются самыми дорогими игроками в мире.
Футболистом, который больше всего увеличил свою стоимость после обновления, стал турецкий полузащитник "Реала" Арда Гюлер. Хавбек стал дороже на 30 миллионов евро и его стоимость теперь оценивается в 90 миллионов.
Игроками, которые больше всех потеряли в цене, стали полузащитник "Реала" Джуд Беллингем (-20 миллионов; стоимость после обновления - 160 млн) и его бразильский одноклубник Родриго (-20 млн; 60 млн), а также испанский хавбек "Атлетика" из Бильбао Ойан Сансет (-20 млн; 40 млн).
Стоимость российского полузащитника испанского "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна осталась без изменений - 7,5 миллиона евро. Хавбек в текущем сезоне сыграл 11 матчей и забил один гол.
Кирилл Глебов - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Российские футболисты вошли в рейтинг лучших до 20 лет по версии CIES
27 августа, 18:06
 
