МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Французский нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе вошел в тройку самых дорогих футболистов мира, согласно обновленным данным Transfermarkt.
Редакция портала провела обновление стоимости футболистов испанского чемпионата и увеличила трансферную цену 26-летнего форварда со 180 до 200 миллионов евро. В текущем сезоне он сыграл в 24 матчах за клуб и забил 26 голов.
Мбаппе сравнялся по трансферной стоимости с норвежским нападающим английского "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом и испанским вингером "Барселоны" Ламином Ямалем. Все три футболиста сейчас оцениваются в 200 миллионов евро и являются самыми дорогими игроками в мире.
Футболистом, который больше всего увеличил свою стоимость после обновления, стал турецкий полузащитник "Реала" Арда Гюлер. Хавбек стал дороже на 30 миллионов евро и его стоимость теперь оценивается в 90 миллионов.
Игроками, которые больше всех потеряли в цене, стали полузащитник "Реала" Джуд Беллингем (-20 миллионов; стоимость после обновления - 160 млн) и его бразильский одноклубник Родриго (-20 млн; 60 млн), а также испанский хавбек "Атлетика" из Бильбао Ойан Сансет (-20 млн; 40 млн).
Стоимость российского полузащитника испанского "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна осталась без изменений - 7,5 миллиона евро. Хавбек в текущем сезоне сыграл 11 матчей и забил один гол.