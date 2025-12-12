Рождественский благотворительный марафон стартовал в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Благотворительный марафон "Рождественский подарок" стартовал в Новгородской области, в 2025 году он посвящен поддержке ветеранов всех боевых конфликтов и их семей, сообщил губернатор региона Александр Дронов.

Как уточняет пресс-служба правительства региона, старт акции дан в пятницу на торжественном мероприятии, где собрались более 600 человек. Марафон в 2025 году пройдет в 34-й раз и будет посвящен поддержке ветеранов всех боевых конфликтов и их семей. Акция ежегодно проводится Фондом "Сохрани жизнь" и поддерживается правительством Новгородской области.

"Сегодня мы даём старт нашей традиционной предновогодней благотворительной акции "Рождественский подарок"… Наш долг – всегда быть рядом с нашими защитниками. Помогать пришедшим с фронта справиться с последствиями ранений, вернуться к любимому делу, к работе, полноценной жизни. Уверен, что и в этом году акция пройдет так же насыщенно и в ней примут участие все желающие помочь семьям бойцов", – отметил Дронов на открытии акции.

Глава региона поблагодарил волонтеров, предпринимателей, представителей старшего и подрастающего поколения – всех, кто вносит свой вклад в помощь бойцам на передовой и приближение общей победы. В рамках торжественного мероприятия, четверым действующим участникам специальной военной операции также была вручена региональная награда – орден "За честь и мужество".