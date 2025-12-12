Рейтинг@Mail.ru
Рождественский благотворительный марафон стартовал в Новгородской области - РИА Новости, 12.12.2025
21:40 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/marafon-2061767057.html
Рождественский благотворительный марафон стартовал в Новгородской области
Рождественский благотворительный марафон стартовал в Новгородской области
Рождественский благотворительный марафон стартовал в Новгородской области
Благотворительный марафон "Рождественский подарок" стартовал в Новгородской области, в 2025 году он посвящен поддержке ветеранов всех боевых конфликтов и их...
2025-12-12T21:40:00+03:00
2025-12-12T21:40:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060886900_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6388e79e445063ba863a64d6f6f29a2b.jpg
https://ria.ru/20251209/dronov-2060974875.html
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060886900_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_32f1de94dd9d6b7169dc1fe75cca48c8.jpg
Новгородская область
Рождественский благотворительный марафон стартовал в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Благотворительный марафон "Рождественский подарок" стартовал в Новгородской области, в 2025 году он посвящен поддержке ветеранов всех боевых конфликтов и их семей, сообщил губернатор региона Александр Дронов.
Как уточняет пресс-служба правительства региона, старт акции дан в пятницу на торжественном мероприятии, где собрались более 600 человек. Марафон в 2025 году пройдет в 34-й раз и будет посвящен поддержке ветеранов всех боевых конфликтов и их семей. Акция ежегодно проводится Фондом "Сохрани жизнь" и поддерживается правительством Новгородской области.
"Сегодня мы даём старт нашей традиционной предновогодней благотворительной акции "Рождественский подарок"… Наш долг – всегда быть рядом с нашими защитниками. Помогать пришедшим с фронта справиться с последствиями ранений, вернуться к любимому делу, к работе, полноценной жизни. Уверен, что и в этом году акция пройдет так же насыщенно и в ней примут участие все желающие помочь семьям бойцов", – отметил Дронов на открытии акции.
Глава региона поблагодарил волонтеров, предпринимателей, представителей старшего и подрастающего поколения – всех, кто вносит свой вклад в помощь бойцам на передовой и приближение общей победы. В рамках торжественного мероприятия, четверым действующим участникам специальной военной операции также была вручена региональная награда – орден "За честь и мужество".
Марафон продлится до 16 января. Подробная информация о способах пожертвования размещена на сайте Фонда социальной поддержки населения Новгородской области "Сохрани жизнь" в разделе "Как помочь".
Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Дронов: фестиваль "Новгородское лето" в 2026 году будет еще интересней
9 декабря, 23:06
 
