https://ria.ru/20251212/mandariny-2061558330.html
Диетолог назвала допустимую порцию мандаринов в день
Диетолог назвала допустимую порцию мандаринов в день - РИА Новости, 12.12.2025
Диетолог назвала допустимую порцию мандаринов в день
Допустимая порция мандаринов в день составляет 200-250 граммов, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T04:32:00+03:00
2025-12-12T04:32:00+03:00
2025-12-12T06:03:00+03:00
общество
антонина стародубова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982694563_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_57d8e2521b6afc10b00d8893e728d14f.jpg
https://ria.ru/20251120/mandariny-2056174205.html
https://ria.ru/20251210/kalorijnost-mandarina--2061067035.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982694563_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_87a9d5464ebff1ac551be50dc001ac34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, антонина стародубова
Общество, Антонина Стародубова
Диетолог назвала допустимую порцию мандаринов в день
РИА Новости: допустимая порция мандаринов в день составляет 200-250 граммов
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Допустимая порция мандаринов в день составляет 200-250 граммов, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
"Для того чтобы получать максимальную пользу и удовольствие от самого "новогоднего фрукта", не стоит употреблять более 200-250 граммов мандаринов в день", — рассказала Стародубова
.
По ее словам, мандарины — прекрасный источник витамина С. В 100 граммах мандаринов содержится около 40% от рекомендованной дневной нормы потребления.
"В них также содержатся витамины группы В, каротиноиды - провитамин А, минеральные вещества, пищевые волокна, органические кислоты и биофлавоноиды. Мандарины наряду с другими цитрусовыми полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы. Витамин С помогает стенке сосудов оставаться прочной и эластичной, а пищевые волокна в составе фрукта в свою очередь способствует нормализации липидного обмена", — рассказала врач.
Собеседница агентства добавила, что калорийность мандаринов сравнительно невелика, всего около 38 ккал на 100 граммов.