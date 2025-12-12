Диетолог назвала допустимую порцию мандаринов в день

По ее словам, мандарины — прекрасный источник витамина С. В 100 граммах мандаринов содержится около 40% от рекомендованной дневной нормы потребления.

"В них также содержатся витамины группы В, каротиноиды - провитамин А, минеральные вещества, пищевые волокна, органические кислоты и биофлавоноиды. Мандарины наряду с другими цитрусовыми полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы. Витамин С помогает стенке сосудов оставаться прочной и эластичной, а пищевые волокна в составе фрукта в свою очередь способствует нормализации липидного обмена", — рассказала врач.