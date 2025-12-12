Рейтинг@Mail.ru
04:32 12.12.2025 (обновлено: 06:03 12.12.2025)
Диетолог назвала допустимую порцию мандаринов в день
Диетолог назвала допустимую порцию мандаринов в день
общество, антонина стародубова
Общество, Антонина Стародубова
Диетолог назвала допустимую порцию мандаринов в день

РИА Новости: допустимая порция мандаринов в день составляет 200-250 граммов

© iStock.com / nitrubМандарины
Мандарины - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© iStock.com / nitrub
Мандарины. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Допустимая порция мандаринов в день составляет 200-250 граммов, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
"Для того чтобы получать максимальную пользу и удовольствие от самого "новогоднего фрукта", не стоит употреблять более 200-250 граммов мандаринов в день", — рассказала Стародубова.
Врач рассказала, кому нельзя есть мандарины
20 ноября, 03:26
20 ноября, 03:26
По ее словам, мандарины — прекрасный источник витамина С. В 100 граммах мандаринов содержится около 40% от рекомендованной дневной нормы потребления.
"В них также содержатся витамины группы В, каротиноиды - провитамин А, минеральные вещества, пищевые волокна, органические кислоты и биофлавоноиды. Мандарины наряду с другими цитрусовыми полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы. Витамин С помогает стенке сосудов оставаться прочной и эластичной, а пищевые волокна в составе фрукта в свою очередь способствует нормализации липидного обмена", — рассказала врач.
Собеседница агентства добавила, что калорийность мандаринов сравнительно невелика, всего около 38 ккал на 100 граммов.
Мандарины: польза и вред, как выбрать самые сладкие к Новому году
10 декабря, 12:36
10 декабря, 12:36
 
