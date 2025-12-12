Мадуро рассказал, что Путин попросил его передать венесуэльцам

"Сегодня я получил звонок на русском языке. Долгий разговор с нашим старшим братом, смелым другом, президентом Владимиром Путиным. Он сказал мне передать венесуэльскому народу свое восхищение примером стойкости и мужеством перед лицом обстоятельств, которые нам пришлось пережить. И сказал, что Россия неизменно поддерживает венесуэльский процесс, президента Мадуро и усилия по защите национального суверенитета и мира в Южной Америке", — заявил Мадуро, выступая в коммуне Амаливака.