Рейтинг@Mail.ru
Мадуро рассказал, что Путин попросил его передать венесуэльцам - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:53 12.12.2025 (обновлено: 05:58 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/maduro-2061559434.html
Мадуро рассказал, что Путин попросил его передать венесуэльцам
Мадуро рассказал, что Путин попросил его передать венесуэльцам - РИА Новости, 12.12.2025
Мадуро рассказал, что Путин попросил его передать венесуэльцам
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре выразил поддержку венесуэльскому народу, правительству... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T04:53:00+03:00
2025-12-12T05:58:00+03:00
в мире
россия
венесуэла
владимир путин
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039874011_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_06cc288c0ca4ed9a25323b28d2ae6d13.jpg
https://ria.ru/20251212/maduro-2061555890.html
https://ria.ru/20251211/mid-2061494892.html
россия
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039874011_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_196127134212bf37e251448270ee5b0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро
В мире, Россия, Венесуэла, Владимир Путин, Николас Мадуро
Мадуро рассказал, что Путин попросил его передать венесуэльцам

Путин попросил Мадуро передать венесуэльцам восхищение их стойкостью

© AP Photo / Ariana CubillosНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Ariana Cubillos
Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 12 дек — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре выразил поддержку венесуэльскому народу, правительству республики и подтвердил незыблемость российской позиции в отношении защиты суверенитета южноамериканской страны.
По данным пресс-службы Кремля, Путин и Мадуро в четверг провели телефонный разговор, в ходе которого президент России выразил солидарность с венесуэльским народом и подтвердил поддержку курса правительства, направленного на защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Почти все венесуэльцы отвергают захват США танкера с нефтью, заявил Мадуро
03:33
"Сегодня я получил звонок на русском языке. Долгий разговор с нашим старшим братом, смелым другом, президентом Владимиром Путиным. Он сказал мне передать венесуэльскому народу свое восхищение примером стойкости и мужеством перед лицом обстоятельств, которые нам пришлось пережить. И сказал, что Россия неизменно поддерживает венесуэльский процесс, президента Мадуро и усилия по защите национального суверенитета и мира в Южной Америке", — заявил Мадуро, выступая в коммуне Амаливака.
Он подчеркнул, что беседа была продолжительной и затронула широкий круг вопросов, включая итоги заседания межправительственной комиссии высокого уровня, на котором в ноябре были подписаны 19 новых соглашений в сферах, включающих науку, технологии, сельское хозяйство, здравоохранение, промышленность и энергетику.
Венесуэльское правительство по итогам переговоров двух лидеров ранее сообщило, что они договорились расширять авиационное и морское сообщение, признавая их роль в укреплении связей между странами. В ходе беседы, согласно сообщению, президент Путин "подтвердил, что прямые каналы связи между двумя странами остаются постоянно открытыми, и заверил, что Россия продолжит поддерживать Венесуэлу в ее борьбе за отстаивание суверенитета, международного права и мира во всей Латинской Америке".
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
МИД России рассчитывает, что США удержатся от конфликта с Венесуэлой
Вчера, 18:34
 
В миреРоссияВенесуэлаВладимир ПутинНиколас Мадуро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала