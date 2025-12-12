Мадуро рассказал, что Путин попросил его передать венесуэльцам

МЕХИКО, 12 дек — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре выразил поддержку венесуэльскому народу, правительству республики и подтвердил незыблемость российской позиции в отношении защиты суверенитета южноамериканской страны.
По данным пресс-службы Кремля, Путин и Мадуро в четверг провели телефонный разговор, в ходе которого президент России выразил солидарность с венесуэльским народом и подтвердил поддержку курса правительства, направленного на защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления.
"Сегодня я получил звонок на русском языке. Долгий разговор с нашим старшим братом, смелым другом, президентом Владимиром Путиным. Он сказал мне передать венесуэльскому народу свое восхищение примером стойкости и мужеством перед лицом обстоятельств, которые нам пришлось пережить. И сказал, что Россия неизменно поддерживает венесуэльский процесс, президента Мадуро и усилия по защите национального суверенитета и мира в Южной Америке", — заявил Мадуро, выступая в коммуне Амаливака.
Он подчеркнул, что беседа была продолжительной и затронула широкий круг вопросов, включая итоги заседания межправительственной комиссии высокого уровня, на котором в ноябре были подписаны 19 новых соглашений в сферах, включающих науку, технологии, сельское хозяйство, здравоохранение, промышленность и энергетику.
Венесуэльское правительство по итогам переговоров двух лидеров ранее сообщило, что они договорились расширять авиационное и морское сообщение, признавая их роль в укреплении связей между странами. В ходе беседы, согласно сообщению, президент Путин "подтвердил, что прямые каналы связи между двумя странами остаются постоянно открытыми, и заверил, что Россия продолжит поддерживать Венесуэлу в ее борьбе за отстаивание суверенитета, международного права и мира во всей Латинской Америке".