Почти все венесуэльцы отвергают захват США танкера с нефтью, заявил Мадуро

МЕХИКО, 12 дек - РИА Новости. Почти все жители Венесуэлы решительно осуждают захват венесуэльского нефтяного танкера американскими силовыми структурами, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя действия США у берегов республики.
Американский президент Дональд Трамп в среду сообщил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Как позднее объяснила генпрокурор США Пэм Бонди, власти Соединенных Штатов подозревают, что захваченный ими танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана. Операцию проводили ФБР, служба расследований внутренней безопасности и береговая охрана Штатов при поддержке министерства войны. Глава венесуэльского МИД Иван Хиль обвинил американские власти в пиратстве, назвал произошедшее "вандальским и незаконным актом агрессии" и объявил о намерении обратиться в международные инстанции.
"Согласно опросу, который провела одна очень уважаемая международная компания, 96% венесуэльцев категорически отвергают похищение, захват и ограбление нефтяного танкера, который вёз венесуэльскую нефть на международные рынки", - сказал Мадуро, выступая в коммуне "Амаливака".
По словам политика, растет и международное отторжение действий Вашингтона. Он указал, что Береговая охрана и армия США теперь "получают приказы совершать незаконные пиратские действия", и напомнил, что ранее американские военные применяли силу и против гражданских судов в Карибском море.
Американские власти подтвердили в четверг, что планируют изъять нефть с танкера, который был захвачен у берегов боливарианской республики. В Белом доме заявили, что минюст США получил ордер на арест судна, а танкер должен быть доставлен в американский порт.
По словам венесуэльского лидера, действия Белого дома лишний раз подтверждают истинные мотивы политики США. По его словам, речь идет о "нефти, которую они хотят украсть", но Венесуэла намерена защищать свой суверенитет и свои ресурсы.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.