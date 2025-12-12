Почти все венесуэльцы отвергают захват США танкера с нефтью, заявил Мадуро

МЕХИКО, 12 дек - РИА Новости. Почти все жители Венесуэлы решительно осуждают захват венесуэльского нефтяного танкера американскими силовыми структурами, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя действия США у берегов республики.

Американский президент Дональд Трамп в среду сообщил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы . Как позднее объяснила генпрокурор США Пэм Бонди, власти Соединенных Штатов подозревают, что захваченный ими танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана . Операцию проводили ФБР , служба расследований внутренней безопасности и береговая охрана Штатов при поддержке министерства войны. Глава венесуэльского МИД Иван Хиль обвинил американские власти в пиратстве, назвал произошедшее "вандальским и незаконным актом агрессии" и объявил о намерении обратиться в международные инстанции.

"Согласно опросу, который провела одна очень уважаемая международная компания, 96% венесуэльцев категорически отвергают похищение, захват и ограбление нефтяного танкера, который вёз венесуэльскую нефть на международные рынки", - сказал Мадуро , выступая в коммуне "Амаливака".

По словам политика, растет и международное отторжение действий Вашингтона . Он указал, что Береговая охрана и армия США теперь "получают приказы совершать незаконные пиратские действия", и напомнил, что ранее американские военные применяли силу и против гражданских судов в Карибском море

"Им уже отдавали приказы убивать и добивать лодочников, которые шли в районе Тринидада Тобаго . Они даже не направлялись в США. Это правда", - сказал Мадуро.

Американские власти подтвердили в четверг, что планируют изъять нефть с танкера, который был захвачен у берегов боливарианской республики. В Белом доме заявили, что минюст США получил ордер на арест судна, а танкер должен быть доставлен в американский порт.

По словам венесуэльского лидера, действия Белого дома лишний раз подтверждают истинные мотивы политики США. По его словам, речь идет о "нефти, которую они хотят украсть", но Венесуэла намерена защищать свой суверенитет и свои ресурсы.