Лукашенко заявил американской делегации, что он еще живой - РИА Новости, 12.12.2025
16:10 12.12.2025 (обновлено: 16:20 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/lukashenko-2061694266.html
Лукашенко заявил американской делегации, что он еще живой
© Фото : пресс-служба президента БелоруссииПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник США в Белорусси Джон Коул во время встречи в Минске
МИНСК, 12 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с прибывшими в Минск членами американской делегации во главе со спецпосланником президента США по Белоруссии Джоном Коулом заявил, что "живой еще".
На видеозаписи, опубликованной близким к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-каналом "Пул Первого", видно, как перед началом встречи белорусский лидер тепло приветствовал членов делегации, один из которых на русском языке с заметным акцентом спросил президента, как он поживает.
"Ну, живой еще", - ответил Лукашенко.
Во время рукопожатия с Коулом президент Белоруссии посетовал на погоду. "Джон, погода у нас совсем отвратительная", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Лукашенко задумался, посещают ли западные политики психиатра
9 декабря, 13:20
 
