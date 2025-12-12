https://ria.ru/20251212/lukashenko-2061689159.html
Лукашенко заявил, что у них с делегацией США много вопросов для обсуждения
Лукашенко заявил, что у них с делегацией США много вопросов для обсуждения - РИА Новости, 12.12.2025
Лукашенко заявил, что у них с делегацией США много вопросов для обсуждения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с американской делегацией в пятницу в Минске заявил, что у белорусской стороны много вопросов в отношениях с РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T15:54:00+03:00
2025-12-12T15:54:00+03:00
2025-12-12T16:04:00+03:00
в мире
белоруссия
минск
вашингтон (штат)
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061680631_0:383:726:791_1920x0_80_0_0_301bc45b95f48d5ec652f368a9aeaef4.jpg
https://ria.ru/20251209/lukashenko-2060801509.html
белоруссия
минск
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061680631_0:368:726:913_1920x0_80_0_0_ae81e3f8da1e59db5c701f4cf2694981.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, минск, вашингтон (штат), александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минск, Вашингтон (штат), Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что у них с делегацией США много вопросов для обсуждения
Лукашенко на встрече с делегацией США заявил, что у Минска много вопросов
МИНСК, 12 дек - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с американской делегацией в пятницу в Минске заявил
, что у белорусской стороны много вопросов в отношениях с Вашингтоном и появляются проблемы, которые надо обсудить и какие-то решить.
Лукашенко
встретился с делегацией представителей США
во главе со спецпосланником по Белоруссии
Джоном Коулом. Общение продолжится в субботу.
"У нас много вопросов. Мир меняется очень быстро, появляются новые проблемы, которые мы с вами сегодня должны обсудить и, возможно, решить кое-какие вопросы", - сказал он. Видео общения с американской делегацией публикует близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
По словам белорусского президента, "говорят, что Трамп любит лесть".
"Но я не ради лести хочу сказать, что в последнее время он мне очень нравится своими действиями", - отметил Лукашенко.