Рейтинг@Mail.ru
Переговоры Лукашенко с американской делегацией продолжатся в субботу - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 12.12.2025 (обновлено: 15:42 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/lukashenko-2061673754.html
Переговоры Лукашенко с американской делегацией продолжатся в субботу
Переговоры Лукашенко с американской делегацией продолжатся в субботу - РИА Новости, 12.12.2025
Переговоры Лукашенко с американской делегацией продолжатся в субботу
Переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с американской делегацией продолжатся в субботу, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T15:18:00+03:00
2025-12-12T15:42:00+03:00
в мире
белоруссия
сша
александр лукашенко
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061680631_0:383:726:791_1920x0_80_0_0_301bc45b95f48d5ec652f368a9aeaef4.jpg
https://ria.ru/20251209/lukashenko-2060798727.html
белоруссия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061680631_0:368:726:913_1920x0_80_0_0_ae81e3f8da1e59db5c701f4cf2694981.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, сша, александр лукашенко, дональд трамп
В мире, Белоруссия, США, Александр Лукашенко, Дональд Трамп
Переговоры Лукашенко с американской делегацией продолжатся в субботу

Переговоры Лукашенко с делегацией США продолжатся в субботу

© Фото : Пул Первого / TelegramПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник США в Белорусси Джон Коул во время встречи в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник США в Белорусси Джон Коул во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : Пул Первого / Telegram
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник США в Белорусси Джон Коул во время встречи в Минске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 12 дек - РИА Новости. Переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с американской делегацией продолжатся в субботу, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
Лукашенко в пятницу встретился с представителями команды президента США Дональда Трампа во главе со специальным посланником США по Белоруссии Джоном Коулом. Переговоры прошли во Дворце независимости, сообщил канал.
"Переговоры начались сегодня - завтра продолжатся… Сегодняшняя встреча, как и обычно, прошла за закрытыми дверьми", - сообщил канал, пообещав тем не менее предоставить некоторые подробности.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Лукашенко уверен, что Белоруссии не станет легче при достижении мира
9 декабря, 13:08
 
В миреБелоруссияСШААлександр ЛукашенкоДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала