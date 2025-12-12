Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко встретился с американской делегацией - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 12.12.2025 (обновлено: 15:20 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/lukashenko-2061673211.html
Лукашенко встретился с американской делегацией
Лукашенко встретился с американской делегацией - РИА Новости, 12.12.2025
Лукашенко встретился с американской делегацией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с делегацией представителей США во главе со спецпосланником по Белоруссии Джоном Коулом, сообщил... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T15:16:00+03:00
2025-12-12T15:20:00+03:00
сша
белоруссия
в мире
минск
александр лукашенко
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg
https://ria.ru/20251127/lukashenko-2058008009.html
сша
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_540:365:2299:1685_1920x0_80_0_0_76920e36eee8f6071d843be0e7789596.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, белоруссия, в мире, минск, александр лукашенко, дональд трамп
США, Белоруссия, В мире, Минск, Александр Лукашенко, Дональд Трамп
Лукашенко встретился с американской делегацией

Лукашенко в пятницу встретился со спецпосланником США Коулом

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 12 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с делегацией представителей США во главе со спецпосланником по Белоруссии Джоном Коулом, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
"Белорусско-американские переговоры во Дворце Независимости. Первый (Лукашенко - ред.) сегодня встретился с представителями команды президента США Дональда Трампа во главе со специальным посланником США по Беларуси Джоном Коулом", - говорится в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Лукашенко заявил, что предложения США по Украине в основном приняты Россией
27 ноября, 13:15
 
СШАБелоруссияВ миреМинскАлександр ЛукашенкоДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала