Лукашенко встретился с американской делегацией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с делегацией представителей США во главе со спецпосланником по Белоруссии Джоном Коулом, сообщил... РИА Новости, 12.12.2025
Лукашенко встретился с американской делегацией
Лукашенко в пятницу встретился со спецпосланником США Коулом