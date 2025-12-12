Рейтинг@Mail.ru
ВВС Израиля нанесли массированные удары по Ливану, сообщил источник - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 12.12.2025 (обновлено: 13:15 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/livan-2061622872.html
ВВС Израиля нанесли массированные удары по Ливану, сообщил источник
ВВС Израиля нанесли массированные удары по Ливану, сообщил источник - РИА Новости, 12.12.2025
ВВС Израиля нанесли массированные удары по Ливану, сообщил источник
Израильская боевая авиация нанесла удары сразу по нескольким районам на юге и востоке Ливана, сообщил РИА Новости местный военный источник. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T12:07:00+03:00
2025-12-12T13:15:00+03:00
в мире
ливан
хезболла
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974315181_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_1868214d2b07384b93fff3f8cd815c23.jpg
https://ria.ru/20251118/izrail-2055863843.html
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974315181_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_114a2dd867520223876377b112200e6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, хезболла, израиль
В мире, Ливан, Хезболла, Израиль
ВВС Израиля нанесли массированные удары по Ливану, сообщил источник

РИА Новости: ЦАХАЛ нанесла удары по югу и востоку Ливана

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского удара в Ливане
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского удара в Ливане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 12 дек — РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла удары сразу по нескольким районам на юге и востоке Ливана, сообщил РИА Новости местный военный источник.
"Массированным израильским ударам подверглись районы Джормок, Джбаа, Брейдж, Рихан, Ансар — Зрария, Таббана, Залая и долины Хумин и Румин", — сказал он.
ЦАХАЛ, в свою очередь, утверждает, что поразил несколько целей, в том числе лагерь подготовки элитного подразделения "Хезболлы" — "Родван".
С 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня. Согласно американскому плану урегулирования, в течение 60 дней ливанская армия должна была занять территории на юге республики, а силы "Хезболлы" — отойти к северу от реки Литани. Израиль за это время должен был полностью вывести войска из Ливана, но сохранял за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны "Хезболлы".
По прошествии этого периода Израиль сохранил военное присутствие на пяти приграничных позициях в Ливане, а ливанская армия не сумела полностью обеспечить отход "Хезболлы" и демонтировать инфраструктуру движения.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Израильские ВВС атаковали лагерь беженцев на юге Ливана, сообщил источник
18 ноября, 23:11
 
В миреЛиванХезболлаИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала