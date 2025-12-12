ВВС Израиля нанесли массированные удары по Ливану, сообщил источник

Дым на месте израильского удара в Ливане. Архивное фото

© AP Photo / Hussein Malla Дым на месте израильского удара в Ливане

БЕЙРУТ, 12 дек — РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла удары сразу по нескольким районам на юге и востоке Ливана, сообщил РИА Новости местный военный источник.

"Массированным израильским ударам подверглись районы Джормок, Джбаа, Брейдж, Рихан, Ансар — Зрария, Таббана, Залая и долины Хумин и Румин", — сказал он.

ЦАХАЛ, в свою очередь, утверждает, что поразил несколько целей, в том числе лагерь подготовки элитного подразделения " Хезболлы " — "Родван".

реки Литани . Израиль за это время должен был полностью вывести войска из Ливана, но сохранял за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны "Хезболлы". С 27 ноября 2024 года между Израилем Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня. Согласно американскому плану урегулирования, в течение 60 дней ливанская армия должна была занять территории на юге республики, а силы "Хезболлы" — отойти к северу от. Израиль за это время должен был полностью вывести войска из Ливана, но сохранял за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны "Хезболлы".