ВВС Израиля нанесли массированные удары по Ливану, сообщил источник
ВВС Израиля нанесли массированные удары по Ливану, сообщил источник - РИА Новости, 12.12.2025
ВВС Израиля нанесли массированные удары по Ливану, сообщил источник
Израильская боевая авиация нанесла удары сразу по нескольким районам на юге и востоке Ливана, сообщил РИА Новости местный военный источник. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T12:07:00+03:00
2025-12-12T12:07:00+03:00
2025-12-12T13:15:00+03:00
ВВС Израиля нанесли массированные удары по Ливану, сообщил источник
РИА Новости: ЦАХАЛ нанесла удары по югу и востоку Ливана
БЕЙРУТ, 12 дек — РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла удары сразу по нескольким районам на юге и востоке Ливана, сообщил РИА Новости местный военный источник.
"Массированным израильским ударам подверглись районы Джормок, Джбаа, Брейдж, Рихан, Ансар — Зрария, Таббана, Залая и долины Хумин и Румин", — сказал он.
ЦАХАЛ, в свою очередь, утверждает, что поразил несколько целей, в том числе лагерь подготовки элитного подразделения "Хезболлы
" — "Родван".
С 27 ноября 2024 года между Израилем
и Ливаном
после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня. Согласно американскому плану урегулирования, в течение 60 дней ливанская армия должна была занять территории на юге республики, а силы "Хезболлы" — отойти к северу от реки Литани
. Израиль за это время должен был полностью вывести войска из Ливана, но сохранял за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны "Хезболлы".
По прошествии этого периода Израиль сохранил военное присутствие на пяти приграничных позициях в Ливане, а ливанская армия не сумела полностью обеспечить отход "Хезболлы" и демонтировать инфраструктуру движения.