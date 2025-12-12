Рейтинг@Mail.ru
В Латвии заблокировали сайт "Объясняем.рф"
16:23 12.12.2025
В Латвии заблокировали сайт "Объясняем.рф"
В Латвии заблокировали сайт "Объясняем.рф"
Сайт "Объясняем.рф" заблокировали в Латвии якобы из-за возможности оказывать негативное влияние на "сплочённость латвийского общества", сообщает портал... РИА Новости, 12.12.2025
2025
в мире, латвия, нато
В мире, Латвия, НАТО
В Латвии заблокировали сайт "Объясняем.рф"

В Латвии заблокировали сайт "Объясняем.рф" из-за негативного влияния на общество

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сайт "Объясняем.рф" заблокировали в Латвии якобы из-за возможности оказывать негативное влияние на "сплочённость латвийского общества", сообщает портал "Объясняем.рф".
«
"Сайт Объясняем.рф заблокировали в Латвии — информация на портале "может негативно влиять на сплочённость латвийского общества, понимание ценностей и поддержку Украины", - сказано в Telegram-канале портала.
В сообщении портал поблагодарил "за признание".
"Оставайтесь с нами — будем влиять негативно на сплочённость НАТО вместе!" - добавили там.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
