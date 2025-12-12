https://ria.ru/20251212/latvija-2061699706.html
В Латвии заблокировали сайт "Объясняем.рф"
В Латвии заблокировали сайт "Объясняем.рф"
Сайт "Объясняем.рф" заблокировали в Латвии якобы из-за возможности оказывать негативное влияние на "сплочённость латвийского общества", сообщает портал... РИА Новости, 12.12.2025
В Латвии заблокировали сайт "Объясняем.рф"
В Латвии заблокировали сайт "Объясняем.рф" из-за негативного влияния на общество