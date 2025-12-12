"АвтоВАЗ" проверит 33,5 тысячи Lada Granta

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. "АвтоВАЗ" отзывает для диагностики более 33 тысяч автомобилей Lada Granta, сообщил Росстандарт.
«
"Под действие программы подпадают 33 450 автомобилей Lada Granta, реализованных в период с 6 июня по 12 декабря 2025 года, с VIN-кодами согласно приложению", — говорится в заявлении.
Ранее в пятницу "АвтоВАЗ" объявил о проведении дополнительной проверки автомобилей Lada Granta. Речь идет о транспортных средствах, выпущенных с 6 июня по 26 ноября 2025 года. Специалисты проверят один из функциональных узлов машины для исключения рисков ослабления его крепежного элемента. При необходимости узел заменят.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
