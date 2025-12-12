https://ria.ru/20251212/kvartira-2061544895.html
Юрист назвал красные и зеленые "флажки" при покупке квартиры
Юрист назвал красные и зеленые “флажки” при покупке квартиры - РИА Новости, 12.12.2025
Юрист назвал красные и зеленые “флажки” при покупке квартиры
Покупка квартиры на вторичном рынке — всегда повышенный риск. Красные и зеленые "флажки", помогающие отличить добросовестного продавца от мошенника, назвал
Юрист Терехин назвал красным флагом при покупке квартиры частую ее перепродажу
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости.
Покупка квартиры на вторичном рынке — всегда повышенный риск. Красные и зеленые “флажки”, помогающие отличить добросовестного продавца от мошенника, назвал агентству “Прайм”
старший партнер "Ляпунов, Терехин и партнеры" Филипп Терехин.
По его словам, главное — собрать все документы, свидетельствующие, что вы покупаете “чистую” квартиру и провели все возможные проверки. Прежде всего, это выписка из ЕГРН об обременениях и истории переходов права.
“Красный флажок” — частые перепродажи, дарение, суды, а также нежелание продавца предоставлять эти документы. Напротив, несколько сделок по понятным основаниям — “зеленый флажок”.
Самого продавца тоже следует проверить на адекватность и наличие долгов.
“Загляните в открытые реестры: исполнительные производства на сайте ФССП
, информацию о банкротстве и предбанкротных уведомлениях, судебные дела. Продавец, находящийся в процедуре банкротства или с тяжелой долговой нагрузкой, — риск последующего оспаривания сделки”, — предостерегает Филипп Терехин.