Юрист назвал красные и зеленые "флажки" при покупке квартиры - РИА Новости, 12.12.2025
03:18 12.12.2025
Юрист назвал красные и зеленые “флажки” при покупке квартиры
Покупка квартиры на вторичном рынке — всегда повышенный риск. Красные и зеленые "флажки", помогающие отличить добросовестного продавца от мошенника, назвал... РИА Новости, 12.12.2025
жилье, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество
Жилье, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Общество
Юрист назвал красные и зеленые “флажки” при покупке квартиры

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Ключи от квартиры. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Покупка квартиры на вторичном рынке — всегда повышенный риск. Красные и зеленые “флажки”, помогающие отличить добросовестного продавца от мошенника, назвал агентству “Прайм” старший партнер "Ляпунов, Терехин и партнеры" Филипп Терехин.
По его словам, главное — собрать все документы, свидетельствующие, что вы покупаете “чистую” квартиру и провели все возможные проверки. Прежде всего, это выписка из ЕГРН об обременениях и истории переходов права.
“Красный флажок” — частые перепродажи, дарение, суды, а также нежелание продавца предоставлять эти документы. Напротив, несколько сделок по понятным основаниям — “зеленый флажок”.
Самого продавца тоже следует проверить на адекватность и наличие долгов.
“Загляните в открытые реестры: исполнительные производства на сайте ФССП, информацию о банкротстве и предбанкротных уведомлениях, судебные дела. Продавец, находящийся в процедуре банкротства или с тяжелой долговой нагрузкой, — риск последующего оспаривания сделки”, — предостерегает Филипп Терехин.
