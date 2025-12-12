https://ria.ru/20251212/krym-2061630848.html
В Крыму назвали слова Зеленского о референдуме фарсом
В Крыму назвали слова Зеленского о референдуме фарсом - РИА Новости, 12.12.2025
В Крыму назвали слова Зеленского о референдуме фарсом
Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал фарсом слова Владимира Зеленского о возможном референдуме на Украине по... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T12:35:00+03:00
2025-12-12T12:35:00+03:00
2025-12-12T12:35:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
владимир константинов
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061078384_0:97:3468:2048_1920x0_80_0_0_3331a856f8a565b7eee672169440ce35.jpg
https://ria.ru/20251211/krym-2061282988.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061078384_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_56161566bd5cd40c256d98819689aa42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, владимир константинов, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Мирный план США по Украине
В Крыму назвали слова Зеленского о референдуме фарсом
Глава крымского парламента назвал фарсом слова Зеленского о референдуме