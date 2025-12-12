Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали слова Зеленского о референдуме фарсом - РИА Новости, 12.12.2025
12:35 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/krym-2061630848.html
В Крыму назвали слова Зеленского о референдуме фарсом
В Крыму назвали слова Зеленского о референдуме фарсом - РИА Новости, 12.12.2025
В Крыму назвали слова Зеленского о референдуме фарсом
Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал фарсом слова Владимира Зеленского о возможном референдуме на Украине по... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T12:35:00+03:00
2025-12-12T12:35:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
владимир константинов
мирный план сша по украине
украина
в мире, украина, владимир зеленский, владимир константинов, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Мирный план США по Украине
В Крыму назвали слова Зеленского о референдуме фарсом

Глава крымского парламента назвал фарсом слова Зеленского о референдуме

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал фарсом слова Владимира Зеленского о возможном референдуме на Украине по территориальному вопросу.
Ранее телеканал "Общественное" сообщил, что Зеленский допустил проведение "всеукраинского референдума" по территориальным вопросам.
"Подобное заявление не имеет ничего общего с демократией, Зеленский плевал на мнение украинского народа. Его внезапный приступ демократии – лицемерие. Для него референдум - это фарс и хитрость, чтобы выторговать время, добиться передышки в военных действиях, перегруппировать и доукомплектовать войска", - сказал Константинов.
По его словам, Зеленскому не привыкать прикрываться украинским народом, используя его как разменную монету в своих лицемерных и безумных планах.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Переселенцы с Украины призвали Зеленского оставить Крым в покое
11 декабря, 08:09
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир КонстантиновМирный план США по Украине
 
 
