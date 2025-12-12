Польша решила продемонстрировать ненависть к нам в полный рост. Так, чтобы уже ни у кого — в том числе и у ее старших партнеров по ЕС, а точнее содержателей — не осталось ни малейших сомнений. Спецслужбы в Варшаве задержали и поместили под арест русского археолога Александра Бутягина. Окончательно украинизировавшаяся восточноевропейская страна, мнящая себя суверенной, действовала по прямой указке Киева. Нормы и правила гуманитарного и научного обмена для киевских не существуют, поэтому, вставив политическое лыко в строку, Незалежная повелела Варшаве поступить с нашим соотечественником вышеописанным образом. Он, оказывается, работая в русском Крыму, нарушал некие украинские предписания, касающиеся украинского же "крымского исторического наследия". Само соседство в одной этой фразе слов про Крым, про Украину и про ее "историческое наследие" звучит насмешкой.

Претензии — в виде международного ордера на арест археолога — предъявляют власти государства, в котором историческое и культурное наследие (настоящее, а не придуманные на продажу фальшивки и изнасилованные исторические факты) несколько десятилетий сознательно вымарывалось, обесценивалось, да и просто уничтожалось.

Сносили памятники тем, кто основывал русские города на территории сегодняшней Незалежной, разрушали мемориальные доски и память о величайших писателях. Да и книги гениев сжигали на камеру. Потому что гении писали на русском языке.

Александр Михайлович Бутягин, археолог, специалист с мировым именем, один из ведущих экспертов по истории античности Северного Причерноморья, поехал в небогоспасаемую Европу, чтобы рассказать коллегам и студентам в том числе и о последнем дне Помпеи. Цикл лекций так и был им титулован. На основе сведений, отданных поляками в публичное пространство, версия о сознательной провокации в отношении Александра Михайловича приходит в голову первой.

Отследить его маршрут, знать, где, как и в какое время будет транзит, и, самое главное, задержание вне всех правовых полей и полянок осуществить — это задача точно не только для польских спецслужб. Работали в связке все европейцы. Просто одни — те же голландцы, откуда следовал Бутягин транзитом через Польшу на Балканы — мараться в пошлом скандале не захотели. А другие схватились за повод и за возможность, как если бы доказывали в очередной раз верность всему украинскому.

Украина, то, что от нее осталось, та власть, которую она, будем честны, заслужила, в разгар чудовищного коррупционного скандала, где замаран самый ближний круг Зеленского, в дни, когда вэсэушная группировка терпит чудовищное поражение на ЛБС, теряя личный состав тысячами ежедневно, нашла время и место позаботиться таким экзотическим способом о своем культурном наследии и о его сохранности.

Поддержим эту дискуссию. Если они так настаивают.

Русская археология на протяжении всей своей многовековой истории была делом абсолютно и бесконечно преданных делу энтузиастов. Она вернула в исторический оборот целые цивилизации, что существовали еще в Древней Руси. Включая и ту цивилизацию, с историей которой политические и просто украинцы бегают по глобусу, убеждая оторопевших и колеблющихся в своей "древности".

С другой стороны, нескончаемое токовище про "древность и величие" — это не просто история. Это, как и многое, если не все, сегодня на Украине имеет точный денежный эквивалент. Русские южные земли стали эльдорадо для черных археологов. Тех, кто, раскапывая в поисках наживы все и вся, собирает артефакты, а потом их продает. На черном, белом и прочих рынках. Украинские медиа называют и цифру таких вот торгующих краденым историческим наследием. Миллион. Миллион тех, кто в поисках денег берется за лопату и кирку. Вся эта "историко-охранная деятельность" находится под контролем тамошних ОПГ. И угадайте с трех раз, где самые прибыльные и самые дикие черные раскопки находились? В Крыму, да.

И это тоже имеет объяснение — античные артефакты чрезвычайно высоко котируются среди коллекционеров. Античность (и ремарка такая будет уместна) — это колыбель европейской цивилизации. И та страна есть Европа, у которой есть исторически доказанные античные корни. У России они есть. Тот же Херсонес Таврический, который был раскопан две сотни лет назад русскими археологами. Это весь Восточный Крым, со всеми его крепостями и портами. Короче, Россия и есть та самая часть античной цивилизации, позволяющей нам быть Европой. А не "це Эуропой".

То, что Александр Михайлович Бутягин руководит раскопками античного Крыма, естественно, для киевских было как нож острый. Они, не сумев справиться с собственными торговцами античным краденым, обвинили нашего ученого и нашего соотечественника. "Це Эуропа" западнее Бреста, украинизированная до мозга костей, взяла под козырек.

Позор? Конечно. Та самая политическая ошибка, что хуже преступления.

Для них.