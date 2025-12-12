Рейтинг@Mail.ru
В ходе контактов США и Украины вносятся какие-то изменения в план урегулирования, но об их деталях российская сторона пока не знает, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.12.2025
В Кремле прокомментировали контакты США и Украины

Песков: РФ не знает о вносимых США и Украиной изменениях в мирном плане

АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. В ходе контактов США и Украины вносятся какие-то изменения в план урегулирования, но об их деталях российская сторона пока не знает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не поступало. Сейчас они разговаривают с украинцами. Что-то меняется, какие-то вносятся изменения, но мы не знаем, какие", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, поступали ли какие-либо дополнения из Вашингтона по вопросу украинского урегулирования.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Ушаков рассказал о контактах Москвы с представителями США
