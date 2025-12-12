https://ria.ru/20251212/kreml-2061664259.html
В Кремле прокомментировали контакты США и Украины
В Кремле прокомментировали контакты США и Украины
В ходе контактов США и Украины вносятся какие-то изменения в план урегулирования, но об их деталях российская сторона пока не знает, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.12.2025
В Кремле прокомментировали контакты США и Украины
Песков: РФ не знает о вносимых США и Украиной изменениях в мирном плане