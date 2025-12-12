Конфискация резервов РФ станет разрушительной, заявил Костин

"В последние месяцы мы все стали свидетелями лихорадочных попыток руководства Евросоюза найти любые способы, которые бы оправдывали хоть какую-то юридическую правомерность конфискации (а точнее - грабежа) замороженных в европейских юрисдикциях суверенных активов России", - сказал он журналу "Эксперт".