Рейтинг@Mail.ru
Конфискация резервов РФ станет разрушительной, заявил Костин - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/kostin-2061611839.html
Конфискация резервов РФ станет разрушительной, заявил Костин
Конфискация резервов РФ станет разрушительной, заявил Костин - РИА Новости, 12.12.2025
Конфискация резервов РФ станет разрушительной, заявил Костин
Конфискация резервов РФ станет разрушительной для всей системы международного торгового и коммерческого права, "которая и так сегодня переживает не лучшие дни", РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T11:21:00+03:00
2025-12-12T11:21:00+03:00
экономика
россия
украина
киев
андрей костин (банкир)
евросоюз
еврокомиссия
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152452/73/1524527319_0:128:2697:1645_1920x0_80_0_0_26a3de9c6e8dfcb8a7f63eba3eb8b3b6.jpg
https://ria.ru/20251212/zvonki-2061608181.html
https://ria.ru/20251212/aktivy-2061579022.html
https://ria.ru/20251212/isk-2061583535.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152452/73/1524527319_0:0:2401:1800_1920x0_80_0_0_19d63b43c7e5d6ce99050247c98e7dea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, украина, киев, андрей костин (банкир), евросоюз, еврокомиссия, оон
Экономика, Россия, Украина, Киев, Андрей Костин (банкир), Евросоюз, Еврокомиссия, ООН
Конфискация резервов РФ станет разрушительной, заявил Костин

Костин: конфискация резервов РФ станет разрушительной для мировой торговли

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Конфискация резервов РФ станет разрушительной для всей системы международного торгового и коммерческого права, "которая и так сегодня переживает не лучшие дни", заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"В последние месяцы мы все стали свидетелями лихорадочных попыток руководства Евросоюза найти любые способы, которые бы оправдывали хоть какую-то юридическую правомерность конфискации (а точнее - грабежа) замороженных в европейских юрисдикциях суверенных активов России", - сказал он журналу "Эксперт".
Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Костин рассказал о первых тревожных звонках в отношениях России и Запада
Вчера, 11:01
"Очевидно, что, если такие действия произойдут, они будут иметь самые разрушительные последствия для всей системы международного торгового и коммерческого права, которая и так сегодня переживает не лучшие дни (наиболее яркий пример - полный паралич Всемирной торговой организации)", - продолжил Костин.
Глава ВТБ отметил, что Россия должна быть более активна в использовании имеющихся юридических механизмов.
"Например, есть все основания инициировать запрос о консультативном заключении Международного суда ООН относительно односторонних антироссийских экономических санкций, принятых без одобрения ООН. Следовало бы также проработать вопрос о предъявлении серии исков к частным финансовым институтам Запада (прежде всего банкам) в случае участия последних в экспроприации суверенных российских активов", - добавил он.
Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо в четверг подтвердила, что Еврокомиссия предлагает заморозить активы РФ на постоянной основе без продления каждые шесть месяцев. Газета Financial Times 7 декабря сообщила, что российские активы, замороженные в Евросоюзе, могут быть заблокированы навсегда, поскольку европейские чиновники обнаружили в своей законодательной базе пункт, согласно которому такие решения возможно принять без достижения единогласия стран-членов. Венгерское представительство в Евросоюзе выступило против изменения процедуры заморозки активов РФ, поскольку оно не имеет юридической основы.
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
ЦБ опубликовал заявление в ответ на планы ЕК по использованию его активов
Вчера, 09:17
Еврокомиссия также пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в среду назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для Киева и не исключил подачу обращения в суд в случае принятия такого решения.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
ЦБ подаст иск против Euroclear в Арбитражный суд Москвы
Вчера, 09:39
 
ЭкономикаРоссияУкраинаКиевАндрей Костин (банкир)ЕвросоюзЕврокомиссияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала