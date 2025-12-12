Костин заявил об историческом шансе создать новую финансовую систему

"Перед нами стоит исторический вызов и исторический шанс: сформировать новую финансовую систему, основанную не на принципе "наша валюта - ваша проблема", а на взаимном уважении интересов, честной конкуренции, технологической и политической нейтральности", - сказал он журналу "Эксперт".

Глава ВТБ считает, что движение к более справедливой финансовой альтернативе - это не только экономическая целесообразность, но и часть процесса обретения субъектности, настоящего суверенитета. Ведь по большому счету "мышление в долларе" - это такой же инструмент подчинения, "перепрошивки" сознания (в данном случае - финансового), как, например, принятие чужих трактовок собственной истории, отметил Костин.