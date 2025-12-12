https://ria.ru/20251212/kostin-2061610651.html
Костин заявил об историческом шансе создать новую финансовую систему
12.12.2025
Костин заявил об историческом шансе создать новую финансовую систему
Перед РФ стоит исторический шанс сформировать новую финансовую систему, основанную на взаимном уважении интересов, честной конкуренции, технологической и...
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Перед РФ стоит исторический шанс сформировать новую финансовую систему, основанную на взаимном уважении интересов, честной конкуренции, технологической и политической нейтральности, заявил
глава ВТБ Андрей Костин.
"Перед нами стоит исторический вызов и исторический шанс: сформировать новую финансовую систему, основанную не на принципе "наша валюта - ваша проблема", а на взаимном уважении интересов, честной конкуренции, технологической и политической нейтральности", - сказал он журналу "Эксперт".
Костин
отметил, что трансформация международной валютно-финансовой системы идет, и "это не подлежит сомнению". При должных усилиях она способна стать менее централизованной, более сбалансированной и устойчивой как к экономическим кризисам, так и к политическому давлению, считает Костин.
Глава ВТБ считает, что движение к более справедливой финансовой альтернативе - это не только экономическая целесообразность, но и часть процесса обретения субъектности, настоящего суверенитета. Ведь по большому счету "мышление в долларе" - это такой же инструмент подчинения, "перепрошивки" сознания (в данном случае - финансового), как, например, принятие чужих трактовок собственной истории, отметил Костин.
"От нашей инициативности, предприимчивости и интеллектуальной дерзости зависит, насколько успешными станут эти изменения и какое место в новой конфигурации глобальной финансовой системы займет наша страна. Уверен - у России
все получится!", - подытожил он.