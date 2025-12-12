Костин рассказал об экономическом выживании в 90-х годах

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В 1990-х годах перед РФ стояли базовые вопросы экономического выживания, рассказал глава ВТБ Андрей Костин.
"Ярко помню события и экономическую обстановку середины 1990-х. Перед нами стояли базовые вопросы экономического выживания: погашение большого внешнего долга (вопрос, которым мне пришлось непосредственно и глубоко заниматься в качестве председателя ВЭБа в 1996–2002 годах), освоение навыков управления хозяйством на рыночных принципах, борьба с инфляцией, безработицей и неплатежами", - сказал он журналу "Эксперт".
Экономика и общество проходили через непростую адаптацию к новым реалиям, отметил Костин. Целый ряд отраслей, включая коммерческий банкинг, начинали свое развитие буквально с ноля. В этих условиях естественным и безальтернативным источником капитала, компетенций, финансовых и управленческих технологий стали США и государства Западной Европы, отметил банкир.
"Вплоть до конца первого десятилетия XXI века российский финансовый сектор развивался с опорой на западную инфраструктуру - SWIFT, Visa, MasterCard, Euroclear и т. д. Основным источником акционерного и долгового финансирования экономики были зарубежные (преимущественно американские и европейские) рынки капитала. Российская финансовая инфраструктура по умолчанию создавалась как совместимая с западной, встроенная в нее", - сказал он.