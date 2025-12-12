Рейтинг@Mail.ru
Костин рассказал об экономическом выживании в 90-х годах - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/kostin-2061598570.html
Костин рассказал об экономическом выживании в 90-х годах
Костин рассказал об экономическом выживании в 90-х годах - РИА Новости, 12.12.2025
Костин рассказал об экономическом выживании в 90-х годах
В 1990-х годах перед РФ стояли базовые вопросы экономического выживания, рассказал глава ВТБ Андрей Костин. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T10:28:00+03:00
2025-12-12T10:28:00+03:00
россия
сша
западная европа
андрей костин (банкир)
swift
visa, inc.
mastercard, inc.
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922010046_0:154:3089:1892_1920x0_80_0_0_17a22b7b9d88651349d8d0035f39555a.jpg
https://ria.ru/20251212/kostin-2061598433.html
россия
сша
западная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922010046_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_f3bb5f56521a0d219d954aca2ba580a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, западная европа, андрей костин (банкир), swift, visa, inc., mastercard, inc., экономика
Россия, США, Западная Европа, Андрей Костин (банкир), SWIFT, Visa, Inc., MasterCard, Inc., Экономика
Костин рассказал об экономическом выживании в 90-х годах

Костин: в 1990-х перед Россией стояли базовые вопросы выживания

© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкТорговые ряды на Садовом кольце
Торговые ряды на Садовом кольце - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
Торговые ряды на Садовом кольце. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В 1990-х годах перед РФ стояли базовые вопросы экономического выживания, рассказал глава ВТБ Андрей Костин.
"Ярко помню события и экономическую обстановку середины 1990-х. Перед нами стояли базовые вопросы экономического выживания: погашение большого внешнего долга (вопрос, которым мне пришлось непосредственно и глубоко заниматься в качестве председателя ВЭБа в 1996–2002 годах), освоение навыков управления хозяйством на рыночных принципах, борьба с инфляцией, безработицей и неплатежами", - сказал он журналу "Эксперт".
Экономика и общество проходили через непростую адаптацию к новым реалиям, отметил Костин. Целый ряд отраслей, включая коммерческий банкинг, начинали свое развитие буквально с ноля. В этих условиях естественным и безальтернативным источником капитала, компетенций, финансовых и управленческих технологий стали США и государства Западной Европы, отметил банкир.
"Вплоть до конца первого десятилетия XXI века российский финансовый сектор развивался с опорой на западную инфраструктуру - SWIFT, Visa, MasterCard, Euroclear и т. д. Основным источником акционерного и долгового финансирования экономики были зарубежные (преимущественно американские и европейские) рынки капитала. Российская финансовая инфраструктура по умолчанию создавалась как совместимая с западной, встроенная в нее", - сказал он.
Президент - председатель правления Банк ВТБ Андрей Костин на инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Костин рассказал, как Россия выстояла волну санкций
Вчера, 10:27
 
РоссияСШАЗападная ЕвропаАндрей Костин (банкир)SWIFTVisa, Inc.MasterCard, Inc.Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала