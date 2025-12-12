Рейтинг@Mail.ru
Костин рассказал, как Россия выстояла волну санкций - РИА Новости, 12.12.2025
10:27 12.12.2025
Костин рассказал, как Россия выстояла волну санкций
Костин рассказал, как Россия выстояла волну санкций
экономика, россия, андрей костин (банкир)
Экономика, Россия, Андрей Костин (банкир)
Костин: Россия выстояла волну санкций из-за суверенной финансовой инфраструктуры

Президент - председатель правления Банк ВТБ Андрей Костин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" в Москве
Президент - председатель правления Банк ВТБ Андрей Костин на инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент - председатель правления Банк ВТБ Андрей Костин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россия выстояла волну санкций из-за суверенной финансовой инфраструктуры, которую правительство и Банк России совместно с крупнейшими финансовыми институтами целенаправленно создавали и продолжают развивать сегодня, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"Не сомневаюсь, что и в 2022-м, вводя беспрецедентные по масштабу и глубине санкции против России, их архитекторы пребывали в полной уверенности скорого коллапса нашей экономики. Катастрофы, к счастью, не произошло. Один из важных факторов, который позволил выстоять, - это суверенная финансовая инфраструктура, которую правительство и Банк России совместно с крупнейшими финансовыми институтами целенаправленно создавали на протяжении нескольких предшествовавших лет и продолжают развивать сегодня", - сказал он журналу "Эксперт".
Костин отметил, что не менее важен сам факт, что Россия смогла продемонстрировать такую впечатляющую динамику в ситуации вынужденной изоляции от глобальной финансовой системы. Оказалось, что действенная альтернатива возможна, отметил он.
"Мы не без оснований гордимся тем, что в 2022–2025 годах, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, российский бизнес смог проявить действительно высокую степень гибкости и адаптивности, а экономика в целом - показывать рост", - сказал Костин.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Экс-аналитик ЦРУ объяснил, почему США не вводят новые санкции против России
Вчера, 05:13
 
