Костин рассказал, как Россия выстояла волну санкций
Костин рассказал, как Россия выстояла волну санкций - РИА Новости, 12.12.2025
Костин рассказал, как Россия выстояла волну санкций
Россия выстояла волну санкций из-за суверенной финансовой инфраструктуры, которую правительство и Банк России совместно с крупнейшими финансовыми институтами... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T10:27:00+03:00
2025-12-12T10:27:00+03:00
2025-12-12T10:27:00+03:00
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россия выстояла волну санкций из-за суверенной финансовой инфраструктуры, которую правительство и Банк России совместно с крупнейшими финансовыми институтами целенаправленно создавали и продолжают развивать сегодня, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"Не сомневаюсь, что и в 2022-м, вводя беспрецедентные по масштабу и глубине санкции против России
, их архитекторы пребывали в полной уверенности скорого коллапса нашей экономики. Катастрофы, к счастью, не произошло. Один из важных факторов, который позволил выстоять, - это суверенная финансовая инфраструктура, которую правительство и Банк России совместно с крупнейшими финансовыми институтами целенаправленно создавали на протяжении нескольких предшествовавших лет и продолжают развивать сегодня", - сказал он журналу "Эксперт
".
Костин
отметил, что не менее важен сам факт, что Россия смогла продемонстрировать такую впечатляющую динамику в ситуации вынужденной изоляции от глобальной финансовой системы. Оказалось, что действенная альтернатива возможна, отметил он.
"Мы не без оснований гордимся тем, что в 2022–2025 годах, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, российский бизнес смог проявить действительно высокую степень гибкости и адаптивности, а экономика в целом - показывать рост", - сказал Костин.