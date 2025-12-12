Костин рассказал, как Россия выстояла волну санкций

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россия выстояла волну санкций из-за суверенной финансовой инфраструктуры, которую правительство и Банк России совместно с крупнейшими финансовыми институтами целенаправленно создавали и продолжают развивать сегодня, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

"Мы не без оснований гордимся тем, что в 2022–2025 годах, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, российский бизнес смог проявить действительно высокую степень гибкости и адаптивности, а экономика в целом - показывать рост", - сказал Костин.