Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Конституции - РИА Новости, 12.12.2025
00:39 12.12.2025
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Конституции
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Конституции
Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, поздравили соотечественников с Днем Конституции и отметили, как важно прививать... РИА Новости, 12.12.2025
2025
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Конституции

Члены основного экипажа космонавты Роскосмоса Сергей Микаев и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кристофер Уильямс перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а"
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, поздравили соотечественников с Днем Конституции и отметили, как важно прививать гордость и любовь к Родине молодому поколению, видеопоздравление опубликовал "Роскосмос".
"Дорогие соотечественники, друзья! Мы, космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов, поздравляем вас с борта Международной космической станции с Днём Конституции!", - сказал Кудь-Сверчков.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Путин назвал приоритет Конституции безусловным
Вчера, 13:14
По его словам, этот праздник символизирует единство российского народа, независимость РФ и ее стремление к справедливости. Конституция является основой прав и свобод, гарантией стабильности и процветания каждого гражданина России, подчеркнул космонавт.
Микаев, в свою очередь, отметил, что в основе этого документа лежат культурные, исторические и правовые традиции россиян. Конституция объединяет многочисленные народы страны, помогает сплотиться, вместе жить и работать на благо Родины, добавил он.
"В единстве - сила нашей Родины. И это подтверждает многовековая история Российского государства", - обратил внимание Микаев.
По словам Платонова, уважение к Конституции необходимо закладывать с детства. Каждый живущий в России должен приложить усилия к тому, чтобы воспитывать новое поколение граждан страны в гордости и любви к Родине, считает космонавт.
"Мы желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, успехов во все делах, процветания и уверенности в будущем!" - добавил он.
Издание Конституции России с новыми поправками - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
День Конституции Российской Федерации 2025: какого числа, традиции
1 декабря, 16:33
 
