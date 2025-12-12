Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Конституции

Члены основного экипажа космонавты Роскосмоса Сергей Микаев и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кристофер Уильямс перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а"

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, поздравили соотечественников с Днем Конституции и отметили, как важно прививать гордость и любовь к Родине молодому поколению, видеопоздравление опубликовал "Роскосмос".

По его словам, этот праздник символизирует единство российского народа, независимость РФ и ее стремление к справедливости. Конституция является основой прав и свобод, гарантией стабильности и процветания каждого гражданина России, подчеркнул космонавт.

Микаев, в свою очередь, отметил, что в основе этого документа лежат культурные, исторические и правовые традиции россиян. Конституция объединяет многочисленные народы страны, помогает сплотиться, вместе жить и работать на благо Родины, добавил он.

"В единстве - сила нашей Родины. И это подтверждает многовековая история Российского государства", - обратил внимание Микаев.

По словам Платонова, уважение к Конституции необходимо закладывать с детства. Каждый живущий в России должен приложить усилия к тому, чтобы воспитывать новое поколение граждан страны в гордости и любви к Родине, считает космонавт.