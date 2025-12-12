https://ria.ru/20251212/kosmonavty-2061543381.html
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Конституции
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Конституции - РИА Новости, 12.12.2025
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Конституции
Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, поздравили соотечественников с Днем Конституции и отметили, как важно прививать... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T00:39:00+03:00
2025-12-12T00:39:00+03:00
2025-12-12T00:39:00+03:00
россия
сергей микаев
сергей кудь-сверчков
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057980985_0:25:3124:1782_1920x0_80_0_0_4889c55e1c20d8762bc5da4e75ce1dc3.jpg
https://ria.ru/20251211/putin-2061353868.html
https://ria.ru/20251201/konstitutsiya-1915201935.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057980985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b47d1433e090906658a8947c7583968.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей микаев, сергей кудь-сверчков, роскосмос
Россия, Сергей Микаев, Сергей Кудь-Сверчков, Роскосмос
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Конституции
Космонавты Кудь-Сверчков и Микаев с МКС поздравили россиян с Днем Конституции
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, поздравили соотечественников с Днем Конституции и отметили, как важно прививать гордость и любовь к Родине молодому поколению, видеопоздравление опубликовал "Роскосмос".
"Дорогие соотечественники, друзья! Мы, космонавты "Роскосмоса
" Сергей Кудь-Сверчков
, Сергей Микаев
и Олег Платонов, поздравляем вас с борта Международной космической станции с Днём Конституции!", - сказал Кудь-Сверчков.
По его словам, этот праздник символизирует единство российского народа, независимость РФ
и ее стремление к справедливости. Конституция является основой прав и свобод, гарантией стабильности и процветания каждого гражданина России, подчеркнул космонавт.
Микаев, в свою очередь, отметил, что в основе этого документа лежат культурные, исторические и правовые традиции россиян. Конституция объединяет многочисленные народы страны, помогает сплотиться, вместе жить и работать на благо Родины, добавил он.
"В единстве - сила нашей Родины. И это подтверждает многовековая история Российского государства", - обратил внимание Микаев.
По словам Платонова, уважение к Конституции необходимо закладывать с детства. Каждый живущий в России должен приложить усилия к тому, чтобы воспитывать новое поколение граждан страны в гордости и любви к Родине, считает космонавт.
"Мы желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, успехов во все делах, процветания и уверенности в будущем!" - добавил он.