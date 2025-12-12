"Мы предупреждали". Заявление Рютте вызвало ярость на Западе

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Заявление генсека НАТО Марко Рютте говорит о стремлении альянса к войне, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X.
"Мы вас предупреждали, что это произойдет. Венгерские консерваторы предвидели это безумие. Я не знаю, сколько раз вам было сказано, что военная коалиция хочет войны", — говорится в публикации.
Аналитик призвал остановить их.
Накануне Рютте заявил, что Европе необходимо готовиться к войне, подобной той, которую "пережили деды и прадеды".
Президент Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если та сама пойдет на такой шаг, то Москва готова к этому прямо сейчас.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии".
