Королев вручил награды жителям Верхневолжья в День Конституции России

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В День Конституции Российской Федерации временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья, сообщает пресс-служба областного правительства.

День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря. Главный нормативный правовой акт страны был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, а позже, 19 сентября 1994 года, указом президента России Бориса Ельцина, этот день был объявлен государственным праздником.

"События, произошедшие сегодня, напоминают нам, что наш суверенитет – это вещь непреложная, и мы должны каждый день заботиться о том, чтобы он укреплялся. И работа, которую каждый из вас делает на своем месте, настолько важна, что ее невозможно переоценить. Надо задумываться об этом каждый день, приходя на службу. Без такого понимания наша работа не даст тех плодов, которые ждут от нас народ и президент", – приводит пресс-служба слова Королева.

Медали "За отвагу" удостоен участник специальной военной операции Константин Попов, медали Суворова – заместитель начальника отдела Центрального научно-исследовательского института Воздушно-космических сил Минобороны России подполковник Сергей Кожевников.

Медалью Луки Крымского награждена врач педиатрического отделения поликлиники Детской городской клинической больницы №1 Вероника Бухонова.

Врачу Областной клинической больницы, высококвалифицированному специалисту Степану Шинкареву объявлена Благодарность президента России.

Сразу несколько жителей Верхневолжья удостоены почетных званий Российской Федерации. В сфере избирательной системы – председатель территориальной избирательной комиссии Ржевского округа Людмила Цветкова, в сфере машиностроения – монтажник цеха энергосооружений Тверского вагоностроительного завода Евгений Лавров, в сфере ЖКХ – слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда ООО "Тверь Водоканал" Сергей Ахматов.

Памятной медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" награждены жители, внесшие большой вклад в проведение юбилейных праздничных мероприятий в Верхневолжье.

Королев вручил региональные награды. Нагрудного знака губернатора Тверской области "За заслуги в развитии Тверской области" удостоена главный библиотекарь Тверской областной библиотеки имени А.М. Горького, аттестованный экскурсовод Верхневолжья Людмила Соколова.

Почетными знаками Тверской области "Слава Матери" и "Слава Отца" награждены супруги Светлана и Дмитрий Веселовы из Твери, воспитывающие семерых детей.

Первый заместитель председателя Тверского регионального отделения Межрегиональной общественной организации "Союз десантников" Владимир Ивков удостоен памятного знака главы региона "За доблестную службу в Тверской области".

Присвоены почетные региональные звания. В сфере журналистики – главному редактору газеты "Тверские ведомости" Галине Андреенко, телеоператору ВГТРК "Тверь" Максиму Зайцеву, в сфере культуры и искусства – педагогу ДШИ Тверского колледжа культуры имени Н.А. Львова Ирине Рихмайер, директору Центра культуры и досуга города Бологое Ильмару Султанову, в лесном хозяйстве – лесничему Вышневолоцкого отдела лесного хозяйства Владимиру Жаркову, в сфере физкультуры и спорта – тренеру-преподавателю Спортивной школы олимпийского резерва по видам единоборств Петру Каверзину.

Знак губернатора Тверской области "Во благо земли Тверской" Королев вручил ветерану труда Тверского вагоностроительного завода, волонтеру Николаю Фокину.

Благодарность губернатора Тверской области объявлена Григорию Крукову – руководителю общественной организации "Тяга".