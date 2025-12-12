Медведчук прокомментировал конфликт Зеленского и Трампа

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Конфликт между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом – лишь малая часть конфликта между США и Европой, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Конфликт между Зеленским и Трампом – только малая часть конфликта между США и Европой, большая часть которого находится под ковром. Сегодня нелегитимный является для Европы не столько щитом от Москвы, сколько от Вашингтона. В Белом доме все активнее критикуют ЕС и Британию, чего ранее не наблюдалось, но и еврочиновники тоже начинают подавать голос против американцев", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Трамп ранее рассказал, что на днях предупредил кого-то заканчивать с играми в контексте украинского урегулирования, пригрозив Третьей мировой войной.
Президент США ранее рассказал, что в жестких выражениях обсуждал украинское урегулирование с лидерами Франции, Великобритании и Германии. По информации СМИ, Трамп требовал надавить на Владимира Зеленского. Его глава Штатов призывал реалистично оценивать ситуацию. Сообщалось, что тот якобы контактирует в онлайн-режиме с представителями администрации США.
С российским лидером Владимиром Путиным Трамп разговаривал 16 октября, это был восьмой с начала года телефонный контакт. Кремль в декабре сообщал, что новых бесед пока не планируется.