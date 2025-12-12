Рейтинг@Mail.ru
11:09 12.12.2025
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате одобрить во втором чтении законопроект о закреплении крестов в описании герба России
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Комитет ГД одобрил проект о закреплении крестов в описании герба

В Госдуме одобрили во II чтении проект о закреплении крестов в описании герба

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате одобрить во втором чтении законопроект о закреплении крестов в описании герба России, следует из решения комитета.
"Рекомендовать Государственной Думе одобрить во втором чтении указанный законопроект", - сказано в документе, который размещен в думской электронной базе.
Комитет также предлагает рассмотреть законопроект во втором чтении 16 декабря.
Авторами законопроекта стали 412 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Законопроектом дополняется описание Государственного герба Российской Федерации указанием на то, что малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами.
Володин ранее отмечал, что нужно сделать все, чтобы не допустить искажения символов российской государственности, поэтому ключевые элементы российского герба предлагается закрепить в законе.
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
