Комитет ГД одобрил проект о закреплении крестов в описании герба
Комитет ГД одобрил проект о закреплении крестов в описании герба - РИА Новости, 12.12.2025
Комитет ГД одобрил проект о закреплении крестов в описании герба
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате одобрить во втором чтении законопроект о закреплении крестов в описании герба России, РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T11:09:00+03:00
2025-12-12T11:09:00+03:00
2025-12-12T11:09:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
россия
Комитет ГД одобрил проект о закреплении крестов в описании герба
В Госдуме одобрили во II чтении проект о закреплении крестов в описании герба
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате одобрить во втором чтении законопроект о закреплении крестов в описании герба России, следует
из решения комитета.
"Рекомендовать Государственной Думе одобрить во втором чтении указанный законопроект", - сказано в документе, который размещен в думской электронной базе.
Комитет также предлагает рассмотреть законопроект во втором чтении 16 декабря.
Авторами законопроекта стали 412 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным
.
Законопроектом дополняется описание Государственного герба Российской Федерации указанием на то, что малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами.
Володин ранее отмечал, что нужно сделать все, чтобы не допустить искажения символов российской государственности, поэтому ключевые элементы российского герба предлагается закрепить в законе.