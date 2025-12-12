Комитет ГД одобрил проект о закреплении крестов в описании герба

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате одобрить во втором чтении законопроект о закреплении крестов в описании герба России, следует из решения комитета.

"Рекомендовать Государственной Думе одобрить во втором чтении указанный законопроект", - сказано в документе, который размещен в думской электронной базе.

Комитет также предлагает рассмотреть законопроект во втором чтении 16 декабря.

Вячеславом Володиным. Авторами законопроекта стали 412 депутатов во главе с председателем Госдумы

Законопроектом дополняется описание Государственного герба Российской Федерации указанием на то, что малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами.