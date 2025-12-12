https://ria.ru/20251212/komarov-2061648155.html
Руководителя ансамбля "Ретро" нашли мертвым в Москве
Руководителя ансамбля "Ретро" нашли мертвым в Москве
Тело музыканта и педагога Альберта Комарова обнаружили около жилого дома на юге Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 12.12.2025
происшествия
москва
москва
происшествия, москва
Руководителя ансамбля "Ретро" нашли мертвым в Москве
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Тело музыканта и педагога Альберта Комарова обнаружили около жилого дома на юге Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Возле дома номер 38 на проспекте Андропова найдено тело Альберта Комарова", — сказал он.
По словам собеседника агентства, это произошло днем 11 декабря, погибшего нашли прохожие. Следов насильственной смерти не оказалось.
"Скорее всего, предварительно, обширный инфаркт", — добавил представитель экстренных служб.
Комарову было 55 лет. С 1996 года он был художественным руководителем ансамбля "Ретро". В 2003-м у него вышел музыкальный альбом "Песочные часы".