Руководителя ансамбля "Ретро" нашли мертвым в Москве

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Тело музыканта и педагога Альберта Комарова обнаружили около жилого дома на юге Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Возле дома номер 38 на проспекте Андропова найдено тело Альберта Комарова", — сказал он.

По словам собеседника агентства, это произошло днем 11 декабря, погибшего нашли прохожие. Следов насильственной смерти не оказалось.

"Скорее всего, предварительно, обширный инфаркт", — добавил представитель экстренных служб.