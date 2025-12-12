Колумбия попросит Киев о репатриации тел погибших наемников

БОГОТА, 12 дек - РИА Новости. Правительство Колумбии рассматривает возможность обратиться с запросом о репатриации тел граждан страны, погибших в качестве наемников на Украине и в других регионах мира, после того как конгресс одобрил законопроект о запрете вербовки, рассказала РИА Новости руководитель аппарата министерства обороны Александра Гонсалес.

"И речь также о репатриации тел погибших, потому что у нас есть несколько ситуаций, связанных с гражданами, погибшими в ходе войны между Россией Украиной . Мы получили запросы от многих семей, и, к сожалению, у нас нет достаточно прочной правовой базы - теперь эта конвенция дает нам такую возможность", - сказала Гонсалес.

Конгресс Колумбии 3 декабря одобрил законопроект, ратифицирующий Международную конвенцию против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников. Инициатива была внесена министерствами иностранных дел и обороны и будет направлена на рассмотрение в Конституционный суд, после чего документ должен будет подписать президент Густаво Петро

"Нам удалось добиться одобрения проекта, который ратифицирует международную конвенцию против наёмничества, после почти полугода обсуждения на пленарных заседаниях. Усилие, которое предпринимает страна, должно послать миру сигнал: это явление вызывает у нас обеспокоенность", - сказала Гонсалес.

Руководитель аппарата минобороны Колумбии подчеркнула, что принятие инициативы также адресовано вербовщикам, которые "вводят в заблуждение" отставных военнослужащих, отправляя их воевать "в чужие войны в условиях, лишенных достоинства".

"Это преступление, и надеемся, что с принятием этого закона государство будет обязано расследовать такие случаи, особенно преступления, связанные с торговлей людьми и мошенничеством", - отметила она.

В течение многих лет частные охранные и военные компании нанимают бывших военнослужащих вооруженных сил Колумбии, которые в условиях внутреннего конфликта получили навыки ведения боя и специальных операций, для работы в зонах конфликтов по всему миру.

Родственники некоторых наемников, погибших за рубежом, заявляли, что их ввели в заблуждение относительно рисков, и, кроме того, в ряде случаев компании отказываются репатриировать тела, чтобы избежать выплат компенсаций. Семьи пропавших на Украине провели 26 марта манифестацию у здания МИД в Боготе , требуя от правительства информации о местонахождении своих родных.