В Раде заявили, что Зеленский не допустит проведения выборов

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украинские власти не допустят проведения президентских выборов, нынешний режим Владимира Зеленского таким путем сменить невозможно, считает выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Отменивший президентские выборы на Украине Зеленский заявил во вторник, что готов к их проведению, но попросил США и европейские государства "обеспечить безопасность" для их проведения. О необходимости выборов на Украине до этого высказался американский президент Дональд Трамп

"Никаких выборов в этом аду и с этим политическим "бомондом" не будет. Этот режим не уйдёт через бюллетени, он уйдёт вместе со всей своей ложью, ответственностью и последствиями своих решений", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.

Депутат считает, что проведение выборов "или чего-то похожего на них" возможно только после формирования и работы временного правительства, восстановления прав людей, разоружения физических лиц и вооруженных группировок, а также стабилизации ситуации внутри Украины до той степени, чтобы выехавшие из страны граждане могли вернуться домой из вынужденного изгнания.

По мнению Дмитрука, нынешние разговоры киевского режима о выборах - это манипуляции и лицемерие.

Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что законодательство якобы не позволяет проводить выборы на Украине во время действия военного положения, которое было введено в феврале 2022 года и каждые три месяца продлевается.