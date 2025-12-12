https://ria.ru/20251212/kiev-2061746551.html
В Раде заявили, что Зеленский не допустит проведения выборов
В Раде заявили, что Зеленский не допустит проведения выборов - РИА Новости, 12.12.2025
В Раде заявили, что Зеленский не допустит проведения выборов
Украинские власти не допустят проведения президентских выборов, нынешний режим Владимира Зеленского таким путем сменить невозможно, считает выехавший с Украины... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T19:24:00+03:00
2025-12-12T19:24:00+03:00
2025-12-12T19:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
россия
владимир зеленский
артем дмитрук
дональд трамп
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061078384_0:97:3468:2048_1920x0_80_0_0_3331a856f8a565b7eee672169440ce35.jpg
https://ria.ru/20251209/zelenskij-2060970561.html
https://ria.ru/20251211/mid-2061457568.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061078384_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_56161566bd5cd40c256d98819689aa42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, россия, владимир зеленский, артем дмитрук, дональд трамп, верховная рада украины, дело миндича
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
В Раде заявили, что Зеленский не допустит проведения выборов
Депутат Рады Дмитрук: режим Зеленского не допустит проведения выборов на Украине
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украинские власти не допустят проведения президентских выборов, нынешний режим Владимира Зеленского таким путем сменить невозможно, считает выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Отменивший президентские выборы на Украине Зеленский
заявил во вторник, что готов к их проведению, но попросил США
и европейские государства "обеспечить безопасность" для их проведения. О необходимости выборов на Украине до этого высказался американский президент Дональд Трамп
.
"Никаких выборов в этом аду и с этим политическим "бомондом" не будет. Этот режим не уйдёт через бюллетени, он уйдёт вместе со всей своей ложью, ответственностью и последствиями своих решений", - написал Дмитрук
в своем Telegram-канале.
Депутат считает, что проведение выборов "или чего-то похожего на них" возможно только после формирования и работы временного правительства, восстановления прав людей, разоружения физических лиц и вооруженных группировок, а также стабилизации ситуации внутри Украины до той степени, чтобы выехавшие из страны граждане могли вернуться домой из вынужденного изгнания.
По мнению Дмитрука, нынешние разговоры киевского режима о выборах - это манипуляции и лицемерие.
Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что законодательство якобы не позволяет проводить выборы на Украине во время действия военного положения, которое было введено в феврале 2022 года и каждые три месяца продлевается.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин
заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады
.