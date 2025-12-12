Рейтинг@Mail.ru
В Раде заявили, что Зеленский не допустит проведения выборов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:24 12.12.2025
В Раде заявили, что Зеленский не допустит проведения выборов
В Раде заявили, что Зеленский не допустит проведения выборов - РИА Новости, 12.12.2025
В Раде заявили, что Зеленский не допустит проведения выборов
Украинские власти не допустят проведения президентских выборов, нынешний режим Владимира Зеленского таким путем сменить невозможно, считает выехавший с Украины... РИА Новости, 12.12.2025
украина
сша
россия
Новости
В Раде заявили, что Зеленский не допустит проведения выборов

Депутат Рады Дмитрук: режим Зеленского не допустит проведения выборов на Украине

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украинские власти не допустят проведения президентских выборов, нынешний режим Владимира Зеленского таким путем сменить невозможно, считает выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Отменивший президентские выборы на Украине Зеленский заявил во вторник, что готов к их проведению, но попросил США и европейские государства "обеспечить безопасность" для их проведения. О необходимости выборов на Украине до этого высказался американский президент Дональд Трамп.
"Никаких выборов в этом аду и с этим политическим "бомондом" не будет. Этот режим не уйдёт через бюллетени, он уйдёт вместе со всей своей ложью, ответственностью и последствиями своих решений", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
Депутат считает, что проведение выборов "или чего-то похожего на них" возможно только после формирования и работы временного правительства, восстановления прав людей, разоружения физических лиц и вооруженных группировок, а также стабилизации ситуации внутри Украины до той степени, чтобы выехавшие из страны граждане могли вернуться домой из вынужденного изгнания.
По мнению Дмитрука, нынешние разговоры киевского режима о выборах - это манипуляции и лицемерие.
Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что законодательство якобы не позволяет проводить выборы на Украине во время действия военного положения, которое было введено в феврале 2022 года и каждые три месяца продлевается.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукДональд ТрампВерховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
