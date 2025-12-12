Рейтинг@Mail.ru
Киев просит о встрече Зеленского с президентом Польши, заявил посол Украины - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/kiev-2061633961.html
Киев просит о встрече Зеленского с президентом Польши, заявил посол Украины
Киев просит о встрече Зеленского с президентом Польши, заявил посол Украины - РИА Новости, 12.12.2025
Киев просит о встрече Зеленского с президентом Польши, заявил посол Украины
Киев просит о встрече Владимира Зеленского с президентом Польши Каролем Навроцким в Варшаве, сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар в эфире радиостанции... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T12:48:00+03:00
2025-12-12T12:48:00+03:00
в мире
польша
украина
киев
кароль навроцкий
владимир зеленский
василий боднар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037471779_0:0:2354:1324_1920x0_80_0_0_59477397d811143061900982cb70487d.jpg
https://ria.ru/20251211/prezident-2061262507.html
https://ria.ru/20251205/sikorskiy-2060071053.html
польша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037471779_106:0:2329:1667_1920x0_80_0_0_695ff4c753542ec240cd0cfa6d2021ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, киев, кароль навроцкий, владимир зеленский, василий боднар
В мире, Польша, Украина, Киев, Кароль Навроцкий, Владимир Зеленский, Василий Боднар
Киев просит о встрече Зеленского с президентом Польши, заявил посол Украины

Посол Украины Боднар: Киев просит о встрече с Навроцким в Варшаве

© AP Photo / Czarek SokolowskiКароль Навроцкий
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Кароль Навроцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 12 дек – РИА Новости. Киев просит о встрече Владимира Зеленского с президентом Польши Каролем Навроцким в Варшаве, сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар в эфире радиостанции RMF FM.
Ранее Зеленский пригласил Навроцкого посетить Киев, который в отличии от своего предшественника Анджея Дуды еще ни разу не посетил Украину, но польский президент отказался от этого приглашения.
МиГ-29 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Президента Польши удивила информация о передаче Украине МиГ-29
11 декабря, 02:05
"Мы работаем над этим. Наше предложение таково, чтобы встреча состоялась еще в этом году именно в Варшаве", - сказал Боднар.
Он добавил, что в настоящее время уже прорабатывается повестка данной встречи.
"Мы работаем над повесткой", - сказал дипломат.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, обсуждая возможную встречу Навроцкого и Зеленского, заявил, что у последнего "не упала бы корона с головы", если бы он попросил встречи с польским лидером.
До этого Навроцкий заявил, что Польша ожидает благодарности от Украины за военную помощь.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
"Корона бы не упала". Глава МИД Польши резко набросился на Зеленского
5 декабря, 14:03
 
В миреПольшаУкраинаКиевКароль НавроцкийВладимир ЗеленскийВасилий Боднар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала