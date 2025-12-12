Киев просит о встрече Зеленского с президентом Польши, заявил посол Украины

ВАРШАВА, 12 дек – РИА Новости. Киев просит о встрече Владимира Зеленского с президентом Польши Каролем Навроцким в Варшаве, сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар в эфире радиостанции RMF FM.

"Мы работаем над этим. Наше предложение таково, чтобы встреча состоялась еще в этом году именно в Варшаве", - сказал Боднар

Он добавил, что в настоящее время уже прорабатывается повестка данной встречи.

"Мы работаем над повесткой", - сказал дипломат.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский , обсуждая возможную встречу Навроцкого и Зеленского, заявил, что у последнего "не упала бы корона с головы", если бы он попросил встречи с польским лидером.