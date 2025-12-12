Рейтинг@Mail.ru
Киев опроверг сообщения о готовности к созданию буферной зоны в Донбассе - РИА Новости, 12.12.2025
12:30 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/kiev-2061629521.html
Киев опроверг сообщения о готовности к созданию буферной зоны в Донбассе
Киев опроверг сообщения о готовности к созданию буферной зоны в Донбассе - РИА Новости, 12.12.2025
Киев опроверг сообщения о готовности к созданию буферной зоны в Донбассе
Власти Украины опровергают информацию о готовности Киева к созданию буферной зоны в Донбассе, советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин обвинил французскую... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T12:30:00+03:00
2025-12-12T12:30:00+03:00
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, владимир зеленский, стив уиткофф, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
Киев опроверг сообщения о готовности к созданию буферной зоны в Донбассе

Литвин обвинил Monde в некорректной подаче данных о буферной зоне

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Власти Украины опровергают информацию о готовности Киева к созданию буферной зоны в Донбассе, советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин обвинил французскую газету Monde в некорректной подачи информации.
Французская газета Monde со ссылкой на источники ранее заявляла, что Украина готова согласиться на создание демилитаризованной зоны на территории Донбасса с целью окончания конфликта.
Глава МИД Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Глава МИД Турции обратился к Украине с громким призывом
Вчера, 11:20
"СМИ распространили информацию, якобы Украина согласилась на демилитаризованную зону на Донбассе, однако перевод и подача там некорректны. (Советник офиса Зеленского Михаил) Подоляк, на слова которого ссылались СМИ, сказал, что обсуждать можно разные сценарии, но все зависит от деталей, как это может работать на практике. Согласится ли Украина на такие шаги – решается только на самом высоком политическом уровне или народом Украины", - приводит слова Литвина украинский телеканал "24".
Президент России Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа ещё продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остаётся на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удаётся заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Трамп предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за ситуации на Украине
Вчера, 08:22
 
Заголовок открываемого материала