В Минобороны рассказали о планах Киева сбрасывать с беспилотников снаряды
В Минобороны рассказали о планах Киева сбрасывать с беспилотников снаряды
Киев планирует сбрасывать с беспилотников снаряды, начиненные боевыми отравляющими веществами, пример этого привел начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 12.12.2025
специальная военная операция на украине
киев
украина
запорожская область
алексей ртищев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
МО РФ: Киев планирует сбрасывать с дронов снаряды с отравляющими веществами
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Киев планирует сбрасывать с беспилотников снаряды, начиненные боевыми отравляющими веществами, пример этого привел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
Ранее сообщалось, что боевиков ВСУ
готовят применять химические боеприпасы для артиллерийских систем западного производства, напомнил Ртищев
на брифинге. Он рассказал и о планах Киева
по сбросу с беспилотников снарядов с химическими веществами.
"В ходе наступления на времевском тактическом направлении в районе населенного пункта Терноватое Запорожской области
9 декабря текущего года был уничтожен пункт управления беспилотных систем ВСУ, в котором находились представленные на слайде документы, касающиеся технических требований к беспилотному авиационному комплексу украинского производства типа "Баба-Яга". Данные документы согласованы в 2024 году с Национальной гвардией Украины
. В соответствии с пунктом 39 технических требований БПЛА должен доставлять до 15 артиллерийских снарядов, снаряженных "нервно-паралитическими, кожно-нарывными или удушающими агентами", - сказал Ртищев.
Этот документ также согласован с минэкономики Украины на предмет соответствия национальному законодательству, добавил генерал.
"Таким образом, вопреки требованиям конвенции о запрещении химического оружия киевский режим открыто допускает возможность применения боевых отравляющих веществ", - подчеркнул Ртищев.