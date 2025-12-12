Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали о планах Киева сбрасывать с беспилотников снаряды - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:15 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/kiev-2061593239.html
В Минобороны рассказали о планах Киева сбрасывать с беспилотников снаряды
В Минобороны рассказали о планах Киева сбрасывать с беспилотников снаряды - РИА Новости, 12.12.2025
В Минобороны рассказали о планах Киева сбрасывать с беспилотников снаряды
Киев планирует сбрасывать с беспилотников снаряды, начиненные боевыми отравляющими веществами, пример этого привел начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T10:15:00+03:00
2025-12-12T10:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
украина
запорожская область
алексей ртищев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg
https://ria.ru/20251212/sbu-2061592835.html
киев
украина
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007695727_353:0:2739:1789_1920x0_80_0_0_910b58f884f813ebfae7e2033318f2fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, украина, запорожская область, алексей ртищев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Запорожская область, Алексей Ртищев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Минобороны рассказали о планах Киева сбрасывать с беспилотников снаряды

МО РФ: Киев планирует сбрасывать с дронов снаряды с отравляющими веществами

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Киев планирует сбрасывать с беспилотников снаряды, начиненные боевыми отравляющими веществами, пример этого привел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
Ранее сообщалось, что боевиков ВСУ готовят применять химические боеприпасы для артиллерийских систем западного производства, напомнил Ртищев на брифинге. Он рассказал и о планах Киева по сбросу с беспилотников снарядов с химическими веществами.
"В ходе наступления на времевском тактическом направлении в районе населенного пункта Терноватое Запорожской области 9 декабря текущего года был уничтожен пункт управления беспилотных систем ВСУ, в котором находились представленные на слайде документы, касающиеся технических требований к беспилотному авиационному комплексу украинского производства типа "Баба-Яга". Данные документы согласованы в 2024 году с Национальной гвардией Украины. В соответствии с пунктом 39 технических требований БПЛА должен доставлять до 15 артиллерийских снарядов, снаряженных "нервно-паралитическими, кожно-нарывными или удушающими агентами", - сказал Ртищев.
Этот документ также согласован с минэкономики Украины на предмет соответствия национальному законодательству, добавил генерал.
"Таким образом, вопреки требованиям конвенции о запрещении химического оружия киевский режим открыто допускает возможность применения боевых отравляющих веществ", - подчеркнул Ртищев.
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
СБУ моделировала взрыв "грязной бомбы", рассказали в Минобороны
Вчера, 10:13
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаЗапорожская областьАлексей РтищевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала