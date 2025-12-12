Рейтинг@Mail.ru
Киев использует химзаводы как техногенный щит, рассказали в Минобороны
10:13 12.12.2025 (обновлено: 10:21 12.12.2025)
Киев использует химзаводы как техногенный щит, рассказали в Минобороны
Киев использует химзаводы как техногенный щит, рассказали в Минобороны

МО РФ: Киев использует объекты химической промышленности как техногенный щит

© Фото : JSC DNIPROAZOTПредприятие химической промышленности Украины "ДнепрАзот"
Предприятие химической промышленности Украины ДнепрАзот - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : JSC DNIPROAZOT
Предприятие химической промышленности Украины "ДнепрАзот". Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Киев использует объекты химической промышленности Украины как "техногенный щит", понимая, что российская армия по ним не бьет, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
"Понимая, что наши войска не наносят удары по объектам химической промышленности, Киев использует их в качестве техногенного щита, не считаясь с возможными рисками для местного населения и следуя негуманным принципам "выжженной земли" и "борьбы до последнего украинца", - сказал Ртищев на брифинге.
Он привел конкретный недавний пример.
"В ходе оперативных мероприятий был установлен факт размещения иностранных наемников – граждан Румынии и реактивных систем залпового огня на территории Одесского припортового завода в населенном пункте Южное. По полученной информации, в сентябре 2025 года глава предприятия обратился к Одесской областной военной администрации с просьбой освободить объект опасности первого класса от неизвестных лиц и техники, так как в случае нанесения огневого поражения произойдет разлив более двухсот тонн жидкого аммиака и, как следствие, – техногенная катастрофа в регионе", - отметил Ртищев.
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
СБУ моделировала взрыв "грязной бомбы", рассказали в Минобороны
