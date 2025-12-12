Киев использует химзаводы как техногенный щит, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Киев использует объекты химической промышленности Украины как "техногенный щит", понимая, что российская армия по ним не бьет, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.